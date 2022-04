Driessen waarschuwt Ten Hag: ‘Dan komt Bayern München nooit meer’

Vrijdag, 8 april 2022 om 19:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:33

Mike Verweij en Valentijn Driessen hebben zo hun bedenkingen bij de naderende overstap van Erik ten Hag richting Manchester United. Met name Driessen denkt dat de coach van Ajax een gok neemt, mocht hij daadwerkelijk op Old Trafford tekenen. Een mislukt avontuur in Manchester brengt volgens hem zijn droombaan bij Bayern München in gevaar, zo luidt de waarschuwing richting Ten Hag.

"Als je het mij vraagt, en daar zal Erik ten Hag zich niet veel van aantrekken, maar ik denk dat Manchester United een heel domme keuze is", werpt Verweij op in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. Presentator Pim Sedee merkt gelijk op dat het een 'prachtclub' is voor Ten Hag. "Schitterend, maar ook om heel snel afgebrand te raken", zo antwoordt Verweij. Driessen krijgt daarna de vraag van Sedee of hij Manchester United een domme keuze vindt voor de huidige Ajax-trainer.

"Ik weet dat Erik ten Hag gewoon dolgraag een keertje trainer wil worden van Bayern München. En dat kan nu niet komende zomer", verwijst Driessen naar het feit dat Ten Hag op weg lijkt naar de Premier League. "Maar dat kan misschien wel over twee of drie jaar. En als hij nu naar Manchester United gaat en hij mislukt daar zoals de laatste zeven coaches in acht jaar daar. Die hebben de boel ook niet op sleeptouw kunnen trekken, of vlot kunnen trekken. Dan denk je: Waarom gaat het Erik ten Hag wel lukken? Hij zal zelf eigenwijs genoeg zijn om te denken dat het hem wel lukt, maar dan kom je nooit meer bij Bayern München terecht. Als jij faalt bij Manchester United, dan zal Bayern München nooit meer voor jou komen", geeft Driessen mee aan Ten Hag.

"Als je bijvoorbeeld kiest voor een Duitse club, achter Bayern München, dan kan je hooguit tweede worden. Dus in feite is dat veel makkelijker", geeft Driessen vervolgens als advies. "Je ziet ook aan Julian Nagelsmann, via RB Leipzig is hij bij Bayern München gekomen. Niko Kovac, via Eintracht Frankfurt bij Bayern München gekomen. Dus Bayern München kijkt veel meer in de eigen omgeving, dan dat ze iemand weghalen. De enige keer was met Josep Guardiola (overgenomen van Barcelona, red.)", aldus de voetbaljournalist.