‘Manchester City vervalste cijfers om Financial Fair Play-regels te omzeilen’

Vrijdag, 8 april 2022 om 17:25 • Jordi Tomasowa

Manchester City is in verlegenheid gebracht door een grootschalig onderzoek van der Spiegel. Het Duitse medium meldt dat the Citizens meerdere overtredingen hebben begaan. Uit geclassificeerde documenten van de club blijkt dat er verschillende betalingen zijn gedaan met staatsgeld van de Verenigde Arabische Emiraten. Tevens werden verschillende minderjarige spelers met ditzelfde staatsgeld onder druk gezet om te tekenen voor City.

Het onderzoek van der Spiegel focust zich op de eigenaar van City: Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan. Het lid van de regerende familie van Abu Dhabi is sinds 2008 eigenaar van de club uit Manchester. Volgens het onderzoek is City in een drietal situaties in overtreding, waardoor de club een straf boven het hoofd hangt. City werd in 2020 al eerder in overtreding geacht door de UEFA, dat de club voor twee jaar uit Europa verbande en tevens een boete oplegde van dertig miljoen euro. Ook toen lag een onderzoek van der Spiegel ten grondslag aan de straf, die later terug werd gedraaid in hoger beroep.

Met de nieuwe publicatie wordt de club weer in verlegenheid gebracht. Zo zou de club minderjarige jeugdspelers van andere clubs tegen de regels in benaderen en ze onder druk zetten te tekenen voor City. Transfers als die van Brahim Díaz (AC Milan) en Jadon Sancho (Manchester United) konden daarmee worden afgerond. Er zouden 'verborgen' betalingen zijn gedaan om de twee destijds veertienjarige talenten naar City te halen, terwijl dat volgens de FIFA-reglementen niet is toegestaan. Deze reglementen zouden zijn omzeild met staatsgeld uit Abu Dhabi, waardoor de FIFA niet achter de overtredingen kwam.

Ook zouden sponsors uit Abu Dhabi City slechts een deel van de bedragen die in de officiële cijfers van de club zijn doorgegeven zelf hebben betaald. Het rapport benadrukt dat het merendeel van het sponsorgeld uit de zak van Sjeik Mansour komt. Tevens zou de betaling van het salaris van Roberto Mancini, die trainer van City was tussen 2009 en 2013, grotendeels in het geheim zijn gedaan door een fictief adviescontract. Deze vervalste cijfers hielpen City om niet in de problemen te komen met de Financial Fair Play-regelingen van de FIFA.