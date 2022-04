Dit is waarom Ten Hag Timber graag wil meenemen naar Manchester United

Als Erik ten Hag definitief de nieuwe manager wordt van Manchester United, dan is Jurriën Timber naar verluidt een van de spelers die de oefenmeester dolgraag wil meenemen naar de Premier League. Samen met FootballTransfers kijkt Voetbalzone waarom de twintigjarige verdediger van Ajax zo in de smaak valt bij zijn trainer.

De tweelingbroer van Quinten Timber is een van de absolute revelaties dit seizoen op de Nederlandse én Europese velden. Niet voor niets wordt hij door FootballTransfers gezien als het grootste verdedigende talent van Europa, boven bijvoorbeeld Nuno Mendes van Paris Saint-Germain. Samen met Lisandro Martínez was hij in Amsterdam lang op weg naar het record van minste tegendoelpunten in de Eredivisie, maar de blessures van zijn Argentijnse collega, zichzelf en keeper Remko Pasveer gooiden roet in het eten.

Ondanks zijn ietwat geringe lengte, 1 meter 79, komt Timber verdedigend zelden in de problemen. Door zijn uitmuntende timing en het goed kiezen van positie won hij dit seizoen kopduels van bijvoorbeeld Erling Braut Haaland, zowel tegen Borussia Dortmund als de nationale ploeg van Noorwegen, én als hij de spits het duel laat winnen, voorkomt hij gevaar dat uit dat verloren duel voortkomt. Bovendien kan hij niet alleen in het centrum van de achterhoede, maar ook nog als rechtsback uit de voeten.

Analist Kenneth Perez vond de verdediger enkele weken geleden zelfs ‘te goed’ voor het huidige Ajax. “Timber is zo verschrikkelijk goed. Is hij dan de maatstaf voor Ajax? Nee, hij is te goed voor Ajax. Is Perr Schuurs dan de maatstaf? Nee, hij zit er net onder. Je kunt wel stellen dat Martínez de maatstaf is, die zit ertussen”, zo oordeelde de analyticus van ESPN na de 3-2 zege van Ajax op RKC Waalwijk.

De grootste indruk maakte Timber niet verdedigend, maar aan de bal, want met zijn talloze carry's staat hij internationaal hoog op alle data- en scoutingslijstjes. In de Eredivisie kan in dat opzicht alleen Riechedly Bazoer van Vitesse zich meten met de cijfers van Timber, zo blijkt uit data van SciSports. Ook Feyenoord-target Mees Hilgers, die vergeleken wordt met Timber, scoort beduidend lager. Qua aanvallende dribbels is naast Bazoer ook Lisandro Martínez als enige vergelijkbaar in de statistieken van Timber.

Gevaren

Het enige gevaar van Timbers aanvalsdrang is dat hij het soms te ver doorzet. Bijvoorbeeld in het uitduel van Ajax met Benfica (2-2) in de Champions League leed Timber balverlies in het zestienmetergebied van de Portugezen, waarna Benfica zich naar de gelijkmaker counterde. Een dure tegengoal, die uiteindelijk mede zorgde voor de uitschakeling van de Amsterdammers, al was dat natuurlijk niet alleen aan Timber te wijten. Op het moment van balverlies stond bijvoorbeeld ook Daley Blind veel te hoog op het veld.

Desondanks ziet Ten Hag in Timber dé spil van het nieuwe Manchester United, omdat de verdediger van achteruit het voetbal terug kan brengen bij the Red Devils. Hoewel Timber in Nederland en de Champions League zelden tot nooit in de problemen komt, is het enige gevaar dat de verdediger het mogelijkerwijs fysiek (nog) niet aan kan in de Premier League. Dit seizoen kampt Timber de laatste maanden in het drukke programma met wat fysieke klachten, waardoor hij de laatste interlandperiode van het Nederlands elftal en meerdere wedstrijden van Ajax moest laten schieten. Kan zijn lichaam het overvolle Engelse programma in de verschillende competities wel aan?

Transferwaarde

Met zijn tot de zomer van 2024 lopende contract heeft Ajax goede papieren om een fraai bedrag te vragen voor Timber, wiens contract na de komende zomer nog twee jaar doorloopt. Volgens FootballTransfers ligt zijn huidige marktwaarde op 36 miljoen euro, ruim 30 miljoen euro hoger dan in januari vorig jaar, toen hij voor nog geen vijf miljoen euro in de boeken stond. Een half jaar later debuteerde hij onder Frank de Boer in Oranje op negentienjarige leeftijd op het EK, waar hij ook een uitstekende indruk maakte.

Samen met Gravenberch wordt Timber door FootballTransfers gezien als het grootste talent van Nederland. Omdat de middenvelder van Ajax nog maar een contract tot medio 2023 heeft, wil Bayern München ‘slechts’ 25 miljoen euro voor hem op tafel te leggen. De verwachting is dat Manchester United voor Timber derhalve (een stuk) dieper in de buidel moet tasten, aangezien hij nog ruim twee jaar vastligt in Amsterdam.

Plek bij Manchester United

Hoewel de achterhoede van Manchester United momenteel behoorlijk vol is, lijkt er centraal achterin ruimte genoeg op Old Trafford. Harry Maguire, de duurste verdediger ooit, is volgens FootballTransfers nog slechts de helft van de voor hem betaalde 87 miljoen euro waard. Er is niet alleen heel veel kritiek, maar aan de bal is hij dermate matig dat hij niet past in een team dat speelt volgens de visie van Ten Hag.

Raphaël Varane zou een van de spelers zijn met wie Timber het centrale duo zou kunnen vormen, terwijl Victor Lindelöf ook een serieuze gegadigde is. Eric Bailly zal normaliter vertrekken aan het einde van dit seizoen, daar de Ivoriaan amper speeltijd krijgt dit seizoen. Dat zou de weg voor Timber, een de lievelingsspelers van Ten Hag, meer dan vrijmaken op Old Trafford.