Buijs richt zich tot Groningen-fans: ‘Hoop dat iedereen zijn verstand gebruikt’

Vrijdag, 8 april 2022 om 16:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:55

Danny Buijs is in de bres gesprongen voor Bjorn Meijer. De trainer van FC Groningen, die na dit seizoen plaatsmaakt voor Heracles-trainer Frank Wormuth, spreekt schande van de manier waarop zijn pupil benaderd wordt door enkele fans van de Groningers. De linksback wil graag de stap maken naar Club Brugge, dat nadrukkelijke belangstelling voor hem toont, hetgeen hem niet in dank wordt afgenomen door sommige supporters van de Trots van het Noorden.

Afgelopen week meldde verschillende media dat Club Brugge zich tot tweemaal toe heeft gemeld bij Groningen met miljoenenbiedingen voor het jeugdproduct. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen wees beide aanbiedingen af en wil naar verluidt zes miljoen euro zien voor Meijer. Meijer zelf zou zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar de Belgische topclub en geen boodschap hebben aan de interesse van andere clubs. De verdediger heeft bij Groningen nog een contract tot medio 2023, met een tweezijdige optie om de verbintenis met een jaar te verlengen. De club was in gesprek met de geboren Groninger om zijn contract op te waarderen en te verlengen, maar die gesprekken zijn stilgelegd door de concrete interesse van Club Brugge.

Dit wordt hem niet in dank afgenomen door enkele fans, die hem online bestoken met de nodige verwensingen en bedreigingen. Buijs komt op voor zijn pupil en roept op begrip te tonen naar Meijer. "Ik hoop dat iedereen zijn verstand gebruikt en zijn wens begrijpt", aldus de 39-jarige oefenmeester tegen Voetbal International. "Ik snap dat supporters hopen dat een zelfopgeleide jongen wat langer blijft, maar dit is iets bizars wat je niet vaak meemaakt. Met de berichten die Bjorn op sociale media ontvangt, heb ik grote moeite. Dat gun ik hem niet."

Buijs begrijpt de interesse van de verdediger in Club Brugge en gunt hem de stap hogerop: “Ik snap de emotie die ontstaat, maar we moeten realistisch blijven. Dit is zo'n gigantisch mooie stap voor hem, dat kun je iemand niet verwijten dat hij dat wil. Dit is zijn toekomst en hij kan naar een club van een heel hoog niveau, die elk jaar Europees speelt en een heel goed plan aan hem heeft gepresenteerd. En dan kun je wel makkelijk zeggen: laat hem één of twee jaar wachten. Maar deze jongen heeft best wat pech gehad met blessures, wie garandeert hem dat hij over één of twee jaar nog deze kans heeft?"

Meijer doorliep de jeugdopleiding van Groningen en maakte vorig seizoen in de laatste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle zijn debuut in de hoofdmacht. Deze voetbaljaargang begon Meijer aanvankelijk nog als bankzitter, maar sinds de jaarwisseling is hij een vaste waarde in het elftal van Buijs. Inmiddels heeft Meijer 21 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Groningen achter zijn naam staan.