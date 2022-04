‘Robin van Persie blijft Feyenoord trouw en slaat Engelse interesse af’

Vrijdag, 8 april 2022 om 16:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:22

Robin van Persie verkast niet naar Manchester United om deel uit te maken van de technische staf van Erik ten Hag, zo maakt Jan Joost van Gangelen bij ESPN bekend. De oud-spits, die in 2013 de Premier League won met United, is door de Engelsen benaderd, maar blijft liever actief bij Feyenoord.

Van Persie was bij the Red Devils in beeld om deel uit te gaan maken van de staf van Erik Ten Hag. De Ajax-trainer is bij United de topkandidaat om de vacature als manager vanaf volgend seizoen in te vullen. Van Persie heeft bij de Engelsen aangegeven dat hij liever actief blijft bij zijn huidige club Feyenoord, waar hij momenteel samen met Brian Pinas hoofdtrainer is van de Onder 16. Tevens sluit de voormalig international van Oranje regelmatig aan bij het eerste elftal van de Rotterdammers om trainer Arne Slot te assisteren op trainingsdagen. Ook is Van Persie bij de hoofdmacht actief als spitsentrainer.

Van Persie heeft in het verleden als speler furore gemaakt bij United. De Nederlander werd in 2012 voor 27 miljoen euro overgenomen van competitiegenoot Arsenal, nadat hij aangaf dat hij na acht jaar geen nieuwe verbintenis wilde ondertekenen bij the Gunners. Met United werd Van Persie in zijn eerste jaar bij de club direct kampioen van de Premier League. Na drie jaar vertrok van Persie bij United, waarna hij via Fenerbahçe weer terecht kwam bij zijn jeugdliefde Feyenoord. In 2019 sloot hij zijn roemrijke voetbalcarrière bij de Stadionclub af.

Eerder werd bekendgemaakt door ESPN dat Erik Ten Hag nagenoeg rond is met Manchester United over een meerjarige verbintenis. Ten Hag, die eind maart sprak met United, stond op een shortlist met drie andere namen. Nu is United dus bezig met de invulling van de technische staf rondom de Tukker. Eerder maakte the Guardian bekend dat Steve McClaren in beeld is om de rechterhand van Ten Hag te worden. McClaren en Ten Hag werkte al eens samen bij FC Twente, waar de huidige trainer van Ajax juist de assistent van de Engelsman was.