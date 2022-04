‘Fraser verlaat Sparta en kiest voor dienstverband bij FC Utrecht'

Vrijdag, 8 april 2022 om 14:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:32

Henk Fraser gaat vanaf volgend seizoen aan de slag bij FC Utrecht, zo meldt RTV Rijnmond. De huidige trainer van Sparta Rotterdam moet bij de Domstedelingen de definitieve opvolger worden van de in maart ontslagen René Hake. Op dit moment staat Rick Kruys als tussenpaus voor de groep in Utrecht, waar hij hulp krijgt van Dick Advocaat in een mentorrol.

Fraser is op dit moment met zijn club Sparta in een hevige strijd verwikkeld tegen degradatie, maar moet vanaf volgend seizoen leiding gaan geven aan FC Utrecht. Het enige obstakel wat nog roet in het eten kan gooien is Frasers dubbelfunctie als assistent bij het Nederlands elftal, zo maakt De Telegraaf bekend. Utrecht ziet niets in deze constructie, waardoor de trainer nu in gesprek is met de KNVB om zijn functie bij Oranje neer te leggen.

Fraser is geen onbekende van Utrecht, daar hij er als speler in het verleden al twee jaar actief was. De oefenmeester begon zijn carrière als hoofdtrainer bij ADO Den Haag. Na twee jaar ruilde Fraser de club uit de Hofstad in voor Vitesse, waar hij ook twee jaar aan het roer stond. Fraser won met Vitesse in 2017 de TOTO KNVB-beker. Na zijn periode in Arnhem kwam de Surinamer bij Sparta uit, met wie hij in 2019 promoveerde naar de Eredivisie.

Fraser moet Hake definitief gaan opvolgen. Hake werd op 22 maart ontslagen bij FC Utrecht, na aanhoudende teleurstellende resultaten. De oefenmeester moest zijn post na een kleine anderhalf jaar dus verlaten, waarna zijn assistent Kruys werd aangesteld om het seizoen af te sluiten. De interim-trainer kreeg hierbij hulp vanuit de club met de aanstelling van de ervaren Advocaat, die Kruys moet begeleiden in een mentorrol.

FC Utrecht begon het seizoen sterk maar kon deze vorm niet vasthouden. De Utrechters staan op dit moment op de zevende positie in de Eredivisie met 41 punten. Deze plek is goed voor een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal aan het einde van het seizoen. FC Utrecht sprak voor het begin van het seizoen nog uit de top drie in Nederland te willen aanvallen, maar moest al snel concluderen dat dat dit seizoen niet aan de orde was. Fräser moet daar dus vanaf volgend seizoen verandering in brengen.