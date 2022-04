‘Feyenoord denkt aan gevoelige transfer: club wil Danilo van Ajax overnemen’

Vrijdag, 8 april 2022 om 13:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:30

Feyenoord zet in op een gevoelige transfer. Volgens 1908, een Twitteraccount gelieerd aan het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt, willen de Rotterdammers Danilo overnemen van Ajax. De spits loopt na dit seizoen uit zijn contract bij de Amsterdammers. 1908 meldt dat de informatie door meerdere bronnen wordt bevestigd, maar dat er nog niets zeker is.

Danilo maakte begin 2020 zijn debuut voor Ajax 1, in het uitduel met Heracles Almelo (1-0). Na nog twee invalbeurten tegen Getafe en FC Utrecht werd de Braziliaan het seizoen daarop verhuurd aan FC Twente. In Enschede kende Danilo een uitstekend seizoen, dat hij uiteindelijk afsloot met 17 treffers in 33 competitiewedstrijden. Ajax-trainer Erik ten Hag gaf hem begin dit seizoen daarom de kans als tweede spits achter eerste keus Sébastien Haller.

Danilo kon in de eerste seizoenshelft echter onvoldoende imponeren, waardoor Ajax in de winter besloot om Brian Brobbey tijdelijk over te nemen van RB Leipzig. De inmiddels derde keus kan enigszins begrip opbrengen voor zijn situatie. "Iedere voetballer wil natuurlijk spelen, maar ik weet dat Haller het goed doet", vertelde Danilo eind maart tegenover Ajax Life. "Als spits moet je begrijpen dat de beste speelt. Zodra het team mij nodig heeft, ben ik er klaar voor."

Desondanks trok de spits, die in 2017 van Santos naar Amsterdam kwam, wel zijn conclusies. "Het waren vijf fantastische jaren, maar het is tijd voor een nieuw hoofdstuk. Dat is best moeilijk, want Ajax is een geweldige club, maar je moet ook aan speeltijd toekomen." Cyriel Dessers wordt dit seizoen door Feyenoord gehuurd van KRC Genk en dus zijn de Rotterdammers op zoek naar een nieuwe nummer negen. Feyenoord werd de afgelopen weken ook al gelinkt aan Jörgen Strand Larsen en Petar Musa.