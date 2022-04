Manchester City - Liverpool: claim €5 Free Bet bij BetCity voor Engelse kraker!

Zaterdag, 9 april 2022 om 17:00

Manchester City en Liverpool staan zondag om 17.30 uur tegenover elkaar in een absoluut sleutelduel in de strijd om de Engelse landstitel. Het verschil tussen de koploper en nummer twee van de Premier League is slechts een punt. Weet het team van Josep Guardiola de aanval van Liverpool af te slaan, of moeten The Citizens de koppositie afstaan? De Engelse kraker in het Etihad Stadium is de Wedstrijd van de Week bij BetCity.nl en daar kun jij van profiteren!

Manchester City gaat het titelgevecht in als koploper en heeft zondag het thuisvoordeel. “En Pep is de beste coach ter wereld”, zo deelde Klopp tijdens een persconferentie in aanloop naar het duel een compliment uit aan zijn collega. Ondanks dat Liverpool al 10 competitieduels op rij won met een doelsaldo van 25 voor en slechts 2 tegen, ziet Klopp City als favoriet. “Het is een uitdaging het beste team ter wereld te verslaan. En dat kunnen we. Maar het is wel heel moeilijk. Al hebben wij bewezen dat we op zulke speciale dagen nog meer kunnen brengen dan op andere dagen”, aldus de Duitse trainer.

Liverpool steekt in een blakende vorm, ook buitenshuis. De titelkandidaat won namelijk voor het eerst in de clubgeschiedenis 8 uitwedstrijden op rij in alle competities. Afgelopen dinsdag werd in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League nog met 1-3 gewonnen van Benfica. Manchester City kwam dezelfde avond in actie in het miljardenbal tegen Atlético Madrid en won met 1-0 dankzij een doelpunt van Kevin De Bruyne. Na het succes in Europees verband maken de twee Engelse topteams zich nu weer op voor de titelstrijd. Dankzij een €5 Free Bet kun jij bij BetCity.nl een gratis weddenschap afsluiten op de Wedstrijd van de Week .

Waar De Bruyne dinsdag trefzeker was namens City, wist Mohamed Salah het net niet te laten bollen in Lissabon. De Egyptische aanvaller, met 20 doelpunten momenteel topscorer in de Premier League, hoopt zondag in de titelstrijd met Manchester City wel weer belangrijk te zijn met een of meerdere doelpunten. Begin oktober stonden beide ploegen tegenover elkaar op Anfield en mede dankzij doelpunten van De Bruyne en Salah eindigde dat duel in een 2-2 gelijkspel. Verwacht jij dat Salah en De Bruyne zondag wederom scoren en er opnieuw in totaal meer dan 3.5 doelpunten vallen? Zet dan in op de Speel Slimmer weddenschap van BetCity en krijg dankzij een verhoogde notering liefst 16 keer je inzet terug!

In januari leek Manchester City nog hard op weg naar de 6e landstitel uit de clubgeschiedenis. De voorsprong op Liverpool was opgelopen tot maar liefst 12 punten. Door puntverlies van City tegen Southampton (1-1), Tottenham Hotspur (2-3) en Crystal Palace (0-0) is Liverpool genaderd tot op een punt. Een nederlaag kan zondag voor beide ploegen dodelijk zijn in de titelrace. Liverpool moet winnen om de koppositie over te nemen. Makkelijk wordt dat zeker niet, de laatste keer dat het wist te winnen in het Etihad Stadium was in 2015 (1-4).

