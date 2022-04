Aanvoerder Roma beweert: ‘Bodö-coach viel onze keeperstrainer aan!’

Vrijdag, 8 april 2022 om 12:00 • Laatste update: 13:10

Lorenzo Pellegrini heeft een opmerkelijke onthulling gedaan. De aanvoerder van AS Roma beweert tegenover Sky Sport Italia dat FK Bodö/Glimt-oefenmeester Kjetil Knutsen de keeperstrainer van de Romeinen heeft aangevallen. Pellegrini was furieus over de gebeurtenissen na het laatste fluitsignaal en kon zijn woede in gesprek met het Italiaanse medium niet inhouden. Knutsen heeft een compleet andere versie van de gebeurtenissen aan de zijlijn van het Aspmyra Stadion.

Bodö/Glimt wist donderdagavond in eigen huis weer te stunten tegen Roma in de kwartfinale van de Conference League. Waar het eerder in de groepsfase van het toernooi al met 6-1 won van de formatie van José Mourinho, waren de Noren ditmaal met 2-1 te sterk voor Roma. Nadat het laatste fluitsignaal in Noorwegen klonk kregen vertegenwoordigers van de twee clubs het met elkaar aan de stok. Beide kampen komen met verschillende verklaringen over het incident.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Pellegrini legde de schuld bij Knutsen. "Hun trainer viel onze keeperstrainer aan. Eerst vielen er een paar woorden, daarna viel hij hem fysiek aan. Het is echt treurig, omdat dit gedrag een belediging is voor iedereen van Roma, de spelers en staf”, zo brieste de captain. "Ik sta nog steeds te trillen door wat ik net gezien heb. Nogmaals, het is gewoon schandalig. Nu willen we die Noren maar wat graag uitschakelen, ook om wat er vandaag buiten het veld is gebeurd."

Knutsen was een andere mening toegedaan. “Die assistent van Roma gedroeg zich als een dwaas en begon me tijdens de wedstrijd al uit te dagen", liet de trainer van de Noren weten. "Daar bleef hij maar mee doorgaan. Dat heeft niets meer te maken met fair play. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt." Ook de plaatselijke politie kreeg lucht van de onenigheid. “We kregen om 23.49 uur een oproep voor versterking. Niemand raakte gewond en het werd uiteindelijk ook weer rustig”, vertelde Kai Eriksen namens de lokale politie. Geen van beide clubs heeft aangifte gedaan, maar de UEFA heeft wel een onderzoek ingesteld.