Barcelona lijkt ‘desastre’ te voorkomen én deelt clausule van miljard uit

Vrijdag, 8 april 2022 om 11:11 • Tom Rofekamp

Barcelona gaat de verbintenis van Ronald Araújo openbreken, zo meldt Fabrizio Romano. De Catalanen kwamen er lang niet uit met de 23-jarige verdediger, maar zijn nu een verlenging van drie seizoenen overeengekomen, tot juni 2026. In het contract van Araújo wordt bovendien een vertrekclausule van een miljard euro opgenomen. Ook is Barcelona volgens Romano hard op weg om toptalent Gavi langer aan zich te binden.

Romano meldde dinsdag al dat de contractverlenging van Araüjo - wiens oorspronkelijke verbintenis in medio 2023 verliep - een kwestie van details was. De zaakwaarnemer van de Uruguayaan bevestigde dit: "We zijn nu heel dicht bij overeenstemming over contractverlenging. We hebben er een heel goed gevoel over. Alleen de laatste details ontbreken nog, maar we hopen dat in de komende dagen opgelost te hebben. Araújo wil bij Barcelona blijven en daar werken we hard aan."

Barcelona-directeur Mateu Alemany deelde het optimisme van het kamp-Araújo: "Het was een goed gesprek met aan beide kanten een positief gevoel om de gesprekken een vervolg te geven." De speler in kwestie liet zelf maandag in de Spaanse media al weten dat hij er de voorkeur aan geeft om bij de Catalanen actief te blijven. "Ik ben hier gelukkig en voel de steun van de mensen. We werken nu aan contractverlenging en er staat deze week een gesprek op de agenda. Ik hoop dat er snel witte rook komt, zodat ik nog jaren hier kan spelen. Ik wil hier sowieso blijven."

Paperworks will be ready «very soon» for Ronald Araújo and his new contract with Barcelona. Deal until June 2026 confirmed, including release clause for €1B. The official statement is matter of days. ?????? #FCB



Barcelona are stil more than optimistic also on Gavi's extension. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2022

Araújo maakte zijn debuut voor Barcelona in oktober 2019 en speelde sindsdien 74 wedstrijden voor de club. De negenvoudig international beleefde zijn absolute doorbraak onder Ronald Koeman. Araújo is ook onder opvolger Xavi een vaste waarde en kwam donderdag nog negentig minuten in actie het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt (1-1).

Gavi

Daar het nieuws over Araújo al in de lucht hing, komt het nieuws over Gavi als grotere verrassing. Spaanse media meldden eind maart nog dat de zeventienjarige oogappel van los Azulgrana meerdere verhoogde aanbiedingen om zijn contract te verlengen had afgewezen. Bovendien heeft Gavi een ontsnappingsclausule van 'slechts' vijftig miljoen euro, waarmee de interesse van vrijwel alle buitenlandse grootmachten werd gewekt. Toch besloot de middenvelder niet in gesprek te gaan met andere clubs, omdat zijn intentie was om bij te tekenen.