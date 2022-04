Vrijdag, 8 April 2022

Wijndal op het lijstje bij Italiaanse grootmacht

Bayern München moet diep in de buidel tasten om Serge Gnabry te behouden. De vleugelaanvaller wil naar verluidt achttien tot twintig miljoen per jaar zien om zijn aflopende contract in Beieren te verlengen. (BILD)

AC Milan is in de race voor de handtekening van Marco Asensio. De Nederlands-Spaanse aanvaller van Real Madrid lijkt De Koninklijke na dit seizoen te gaan verlaten en wordt ook begeerd door Arsenal. (Tuttosport)

Owen Wijndal staat op het lijstje bij Juventus. De aanvoerder van AZ behoort tot de namen die de linkervleugel van la Vecchia Signora van nieuw elan moeten voorzien, al is Marcos Alonso van Chelsea eerste keus. (Calciomercato)

Sevilla gaat de koopoptie op Anthony Martial niet lichten. Het avontuur in Andalusië van de huurling van Manchester United is vooralsnog niet wat beide partijen ervan gehoopt hadden, waardoor Martial in juni terug zal keren naar Engeland. (Fabrizio Romano)

Manchester United wil het eigen transferrecord verbreken om Declan Rice aan te trekken. Zijn trainer bij West Ham United schatte zijn waarde onlangs nog op 180 miljoen euro, waarmee het huidige recordbedrag van Paul Pogba - 105 miljoen euro) ruimschoots overtroffen zou worden. (90min)