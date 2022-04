Marokkaanse bond wil Mazraoui en Ziyech terug; ontslag bondscoach lonkt

Vrijdag, 8 april 2022 om 09:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:07

Fouzi Lekjaa gaat werk maken van de terugkeer van Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui bij het nationale team. De voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) was te gast in een online meeting van Soccer 212 - een gerenommeerd Twitteraccount rondom het Marokkaanse voetbal - en sprak onder meer over het WK in Qatar. Lekjaa stelde een zo sterk mogelijke selectie te willen meenemen naar de mondiale eindronde, waar het herstellen van de vrede met Ziyech en Mazraoui een onlosmakelijk deel van zou uitmaken.

"Er zijn problemen die aangepakt moeten worden", doelde Lekjaa op de onmin levende tussen enerzijds Ziyech en Mazraoui en anderzijds bondscoach Vahid Halilhodzic. De oefenmeester verweet de twee lange tijd een gebrek aan discipline, waardoor ze niet meer terug willen keren in de nationale ploeg. "Ziyech en Mazraoui blijven Marokkaanse spelers", zegt Lekjaa, "en er moeten nu beslissingen worden genomen om het nationale team in de best mogelijke positie neer te zetten."

Encore une fois ZIYECH ZIYECH, cette fois-ci devant l’hôtel de l’équipe nationale à Casablanca. pic.twitter.com/RL88Gm93qx — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) March 26, 2022

Het ontslag van Halilhodzic lijkt daarbij tot de reëele mogelijkheden te behoren. De bondscoach zelf heeft ook al hoogte gekregen van de woorden van Lekjaa. "Ik heb daar niets op te zeggen", meldde Halilhodzic tegenover de Balkanese sportzendergroep Sport Klub, om vervolgens toe te voegen: "Tijd zal het uitwijzen. Ik heb mijn werk gedaan, de resultaten zijn daar, ik heb geen probleem."

Het conflict tussen Mazraoui, Ziyech en Halilhodzic duurt al geruime tijd voort. In maart behoorden de (ex-)Ajacieden voor het eerst sinds anderhalf jaar weer tot de voorselectie van de Leeuwen van de Atlas, maar gaven direct aan niet terug te willen keren in de nationale ploeg van Marokko. Halilhodzic weigerde vervolgens nog langer over Ziyech en Mazraoui te spreken, zei hij bij de bekendmaking van de definitieve selectie. “Ik spreek vaak met de bondsvoorzitter. Ziyech en Mazraoui stonden op de lijst. Ze hebben gekozen de uitnodiging te weigeren. We respecteren die keuze, nu is het klaar. Ik zal nooit meer over ze praten", aldus de 69-jarige oefenmeester.

Fans van Marokko waren duidelijk een andere mening toebedeeld, daar zij massaal de naam van Ziyech scandeerden rond het duel met Congo om WK-kwalificatie. Op beelden is te zien hoe Halilhodzic wordt toegeschreeuwd als hij naar de spelersbus loopt. Op een andere video baant de oefenmeester zich een weg tussen de schreeuwende Marokkaanse aanhang.