Driessen laat geen spaan heel van aanstelling Koeman: ‘Emo-management’

Vrijdag, 8 april 2022 om 08:25 • Tom Rofekamp

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor hoe de aanstelling van Ronald Koeman is verlopen. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft vrijdag in zijn column dat het werven van de nieuwe bondscoach een 'emotionele eenmansactie' is van Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de KNVB. Ook de raad van commissarissen (rvc) en een groot deel van de mensen dicht bij Van Leeuwen moeten het ontgelden, die volgens Driessen zichzelf zo lelijk in de vingers hebben gesneden bij de zoektocht naar een nieuwe directeur topvoetbal.

De KNVB bevestigde donderdag de aanstelling van Ronald Koeman als opvolger van Louis van Gaal, die na het WK in Qatar afzwaait als bondscoach. Koeman begint vanaf 1 januari 2023 aan zijn tweede periode als leidsheer van het Nederlands elftal, waar hij tussen 2018 en 2020 ook al aan het roer stond. Koeman besloot echter nog voor het EK 2020 zijn functie in te wisselen voor zijn droomjob bij Barcelona, waardoor Frank de Boer aan het roer stond tijdens de Europese eindronde.

Driessen is vernietigend over de aanstelling van Koeman. "Prima dat hij de ideale kandidaat is", schrijft hij, "maar Van Leeuwen fietst met haar emotionele eenmansactie overal doorheen. Ze fietst door het vast te stellen strategisch beleidsplan 2022-2026 heen, door de budgetbesprekingen 2022-2023 en door het toetsen van handhaving van twee voetbalposten in de KNVB-directie: topvoetbal en voetbalontwikkeling."

De columnist trekt zijn relaas vervolgens breder. "Naast Van Leeuwen valt ook de mensen om haar heen (directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma, Van Gaal, commissaris Han Berger en rvc-voorzitter Jan Albers, red.) van alles kwalijk te nemen in het dossier-bondscoach. Dat zij niet op de rem trapten en ’vergaten’ Van Leeuwen te informeren over hoe Koeman in de wedstrijd zat. Door mee te gaan met Van Leeuwen ondermijnden de KNVB’ers allereerst de onderhandelingspositie van de bond richting Koeman."

Driessen is van mening dat Hoogma - die per 1 juli vertrekt bij de bond - zichzelf een hak heeft gezet in de zoektocht naar zijn opvolger. "De nieuwe man wordt verantwoordelijk voor het topvoetbal op lange termijn, maar is bij zijn entree direct tot medio 2026 met handen en voeten gebonden aan bestaande contracten. Over het Nederlands elftal heeft Hoogma’s opvolger niets te vertellen. Bij het EK 2024 en tot en met het WK 2026 zal Koeman alles bepalen qua speelstijl, invulling van de technische staf en fungeert de directeur topvoetbal als chef lege dozen. Geen enkele zichzelf respecterende kandidaat zal zich hiervoor lenen. In de vijver zullen slechts nog lichtgewichten zwemmen."

De slotsom van Driessen voor de top van de KNVB is keihard. "De rvc-leden hebben de voorwaarden van good governance verloochend met als gevolg nivellering van de macht, autoriteit en inhoud van de functie van directeur topvoetbal. In zo’n situatie zou een organisatie mogen vertrouwen op z’n toezichthouders; Alleen zijn de commissarissen verantwoordelijk voor deze wanorde. Zij gaven een brevet van onvermogen af door mee te gaan in het emo-management van Marianne van Leeuwen."