Schmidt kan cruciaal moment relativeren en boezemt Drommel angst in

Vrijdag, 8 april 2022 om 07:03 • Tom Rofekamp

Roger Schmidt kan leven met het 0-0 gelijkspel bij Leicester City van donderdagavond. De Duitse trainer van PSV zag zijn elftal, dat hij een tactisch ietwat ongewone opdracht had gegeven, goed voor de dag komen. Schmidt erkent dat Cody Gakpo in de tweede helft een penalty had verdiend, maar wil het meenemen van 'slechts' een punt de arbitrage niet verwijten. Volgens de na dit seizoen vertrekkende trainer greep Yvon Mvogo eveneens zijn kans als vervanger van de gepasseerde Joël Drommel.

Na negentig minuten in Leicester stond er precies dezelfde stand op het scorebord als bij het eerste fluitsignaal. Beide ploegen kregen met name in de eerste helft goede mogelijkheden: PSV via Mario Götze, Leicester via Kelhi Iheanacho en Harvey Barnes. Het meest spraakmakende moment van het duel vond echter vlak na rust plaats. Cody Gakpo leek bij een dribbel over de linkerflank ten val worden gebracht door Ricardo Pereira en daarmee een penalty te verdienen. Schmidt deelt die mening.

"We hadden een penalty verdiend", beaamt de oefenmeester, die na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk aan de slag gaat bij Benfica. "Maar we accepteren dat een scheidsrechter er soms naast kan zitten. Dat er geen VAR was? Ik ben geen voorstander van de VAR, dus nu zeuren zou dan ook gek zijn." Schmidt zag bovendien perspectief in het spel dat zijn elftal op de mat legde, al kreeg het een andere opdracht dan gewoonlijk. "Normaal verdedigen we iets verder van ons doel, maar het betekende wel dat we weinig weggaven. Zij hadden twee behoorlijke kansen en wij hadden ze zelf ook nog meer kunnen creëren, als we in de eindfase wat beter elkaar hadden gevonden.”

Mvogo kreeg donderdagavond weereen kans in de basiself, nadat eerste keus Drommel de afgelopen weken een onbetrouwbare indruk had achtergelaten in het doel van de Eindhovenaren. Mvogo kreeg enkele maanden geleden ook al een kans in de topper tegen AZ (1-2), maar verloor zijn plek direct weer door een enorme blunder. Volgens Schmidt greep de Zwitser zijn nieuwe kans dit keer wél met beide handen aan: "Hij heeft lang gewacht op zijn kans en om dan direct te presteren op het hoogste niveau, is heel goed voor zijn vertrouwen." Mvogo zelf kan de woorden van zijn trainer beamen: "Het is een ongelooflijk gevoel. Ik denk dat ik het goed gedaan heb en hopelijk gaat het de volgende wedstrijden ook zo. Eigenlijk is het hele seizoen al pittig voor me. Maar ik ben een harde werker; ik geloof altijd in mezelf, wat mensen ook zeggen."