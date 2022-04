Kieft heeft oog voor meer dan Pusic: ‘Dit is zo klein... het ziet er niet uit’

Donderdag, 7 april 2022 om 23:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:58

Wim Kieft vindt dat Arne Slot beter om kan gaan met zijn frustraties over arbitrale beslissingen. De oud-spits zag donderdagavond hoe de trainer van Feyenoord enorm misbaar maakte na het toekennen van de discutabele gelijkmaker van Slavia Praag (3-3 uitslag) vlak voor rust, een treffer die vanwege buitenspel niet had mogen tellen. "Hij stelt zich ook wel een beetje aan hoor, die Slot", reageert Kieft bij Veronica.

Niemand bij Feyenoord leek het op slag van rust eens met de beslissing van Halil Umut Meler om het rake wippertje van Peter Olayinka goed te keuren. Omdat Yira Sor op de doellijn in buitenspelpositie een duidelijke poging ondernam om de bal te spelen, had het doelpunt reglementair afgekeurd moeten worden. Slot liet zijn woede daarover niet onbetuigd en zwaaide wild om zich heen richting de arbitrage. "Ja, het is best wel moeilijk om mijn frustraties in te houden, moet ik eerlijk zeggen", aldus Slot tegenover Veronica.

De coach van Feyenoord voelt zich bestolen. "Ook omdat het niet de eerste keer is, en omdat het zo'n belangrijke wedstrijd is. Je weet dat in hele belangrijke wedstrijden die heel dicht bij elkaar liggen dat je je standaardsituaties goed op orde moet hebben, dat je daar geen goals uit mag weggeven. Dat is dan de eerste grote frustratie, en je moet ook niet hebben dat je in grote wedstrijden, arbitrair gezien aan de verkeerde kant van de score zit. Daar hebben we er al een aantal van gespeeld, en dat was helaas vandaag wel weer het geval. Dat is wel frustrerend. Tegelijkertijd vind ik het heel goed dat in de kleedkamer de rust volledig terugkeerde en dat ze in de tweede helft goed begonnen. Dat was denk ik prima, maar daarna kwam er een mindere fase waarin we zelf een aantal grote kansen van de tegenstander inleidden."

Kieft reageert afkeurend op het gedrag van Slot, die ook op zijn eigen dug-out sloeg. "Ja, ik vind wel dat hij zich aanstelt, ja", aldus de analist. "Het is nou eenmaal zo... maar om nu meteen weer te benoemen van: 'We zitten bijna altijd aan de verkeerde kant van de arbitrage, van de beslissingen." Hélène Hendriks reageert daarop met een vraag:

"Hij is toch geen Calimero?" Kieft: "Nou, ik vind dat hij dat nu in dat geval wel een beetje doet."

"Dat hij op die dug-out gaat slaan... hij moet er toch een beetje rekening mee houden dat hij een assistent heeft die last heeft van emotionaliteit en van kopieergedrag", doelt Kieft op Marino Pusic, die in de rust naar de middellijn spurtte, een speler van Slavia Praag bij de keel greep en met rood werd weggestuurd. Kieft keurt het gedrag van Pusic als vanzelfsprekend af, maar richt zich ook vooral op Slot. "Dat ziet er toch niet uit? Het ziet er gewoon niet uit. Ik begrijp emoties, dat begrijp ik allemaal wel, maar het ziet er gewoon niet uit. Het ziet er zo klein uit. Dat vind ik jammer."