Pijnlijke statistiek voor Van Bronckhorst; Moyes woedend op West Ham-fans

Donderdag, 7 april 2022 om 23:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:48

Giovanni van Bronckhorst en Peter Bosz hebben nog alle kansen om zich te plaatsen voor de halve finale van de Europa League. Van Bronckhorst ging met Rangers onderuit op bezoek bij SC Braga (1-0), terwijl Bosz knap een punt overhield aan de uitwedstrijd tegen West Ham United (1-1). Het duel in het London Stadium werd ontsierd door veldbetreders. Verschillende keren moest de wedstrijd worden stilgelegd, tot ongenoegen van West Ham-manager David Moyes.

SC Braga - Rangers FC 1-0

De winnaar van het tweeluik tussen Braga en Rangers neemt het in de halve finale op tegen RB Leipzig of Atalanta (heenduel 1-1). Braga nam vanaf het eerste fluitsignaal het heft in handen en legde Rangers de wil op. Het leidde na een klein half uur spelen tot de openingstreffer. Ricardo Horta ontsnapte aan de aandacht van de Schotse verdediging, maar zag zijn treffer worden afgekeurd vanwege een overtreding. Het doelpunt van de Portugezen zou op slag van rust alsnog vallen. Na een aanval over rechts kwam de bal op de rand van de zestien terecht bij Abel Ruiz, die niet aarzelde en in de korte hoek raak schoot: 1-0.

In het tweede bedrijf lag de amusementswaarde beduidend lager en wisten beide ploegen slechts sporadisch tot kleine kansen te komen. Twintig minuten voor tijd was Connor Goldson dicht bij de gelijkmaker. De centrumverdediger torende hoog boven iedereen uit bij een hoekschop, maar mikte rakelings naast. Aan de overkant had Allan McGregor een geweldige redding in huis op een inzet van Horta. Het was voor het eerst sinds november 2009 dat Rangers er niet in slaagde om een schot op doel te produceren in een Europese wedstrijd. Desondanks heeft Van Bronckhorst nog volop perspectief op het bereiken van de halve finale. Volgende week staat op Ibrox de return op het programma.

West Ham United - Olympique Lyon 1-1

Een ander duel met een Nederlands tintje in de Europa League was die tussen West Ham en Lyon, de ploeg van Peter Bosz. De Nederlandse oefenmeester ging voortvarend van start met zijn ploeg en was in de beginfase de bovenliggende partij. De eerste kans was echter voor de thuisploeg. Saïd Benrahma stuitte na een kwartier spelen op Anthony Lopes. In een verder weinig verheffende eerste helft zat het venijn duidelijk in de staart, daar de thuisploeg ineens met een man minder kwam te staan. Aaron Cresswell vergreep zich aan de doorgebroken Moussa Dembélé en kon meteen inrukken.

Tegen de verhouding in kwam West Ham vervolgens al vroeg in de tweede helft op voorsprong. Na defensief geschutter van Jérôme Boateng was een van richting veranderd schot van Jarrod Bowen te machtig voor Lopes: 1-0. Bosz besloot daarop in te grijpen en bracht na ruim een uur spelen Karl Toko Ekambi en Tete. Twee minuten na de dubbele wissel stond het gelijk. Een voorzet van Tete kon niet goed worden verwerkt door Ryan Fredericks, waarna Tanguy Ndombele er als de kippen bij was om van dichtbij af te ronden. Lyon ging in het restant van het duel op jacht naar de zege, maar wist geen doorbraak te forceren.