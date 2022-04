Payet doet gooi naar Puskás Award; Bodö/Glimt stunt opnieuw tegen Roma

Donderdag, 7 april 2022 om 22:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:11

FK Bodö/Glimt heeft opnieuw voor een daverende verrassing gezorgd door AS Roma over de knie te leggen. Nadat de Noren in de groepsfase thuis al met 6-1 te sterk waren voor de equipe van José Mourinho, werd het donderdagavond in het heenduel van de kwartfinale 2-1. Erg pijnlijk, daar de Romeinen in de groepsfase ook al met 6-1 ten onder gingen op bezoek bij de Noren. Bij het duel tussen Olympique Marseille en PAOK ging alle aandacht uit naar Dimitri Payet. De middenvelder schoot waanzinnig raak vanaf twintig meter en kreeg iedereen op de banken. Volgende week zijn de returns.

Olympique Marseille - PAOK 2-1

Het duel tussen Marseille en PAOK stond al voor het eerste fluitsignaal onder hoogspanning. Fans van de Franse club bestormden in aanloop naar het duel een hotel waar zich medewerkers van PAOK bevonden. Ook bekogelden supporters elkaar voorafgaand aan het duel met vuurwerk in het stadion. De verhoudingen op het veld waren al snel in het voordeel van Marseille, dat na een klein kwartier spelen de leiding greep via Gerson. De middenvelder werd met een splijtende pass bediend door Payet en schoot raak vanaf de rand van het strafschopgebied.

Het bleek slechts een voorproefje voor de werkelijk fantastische goal van Payet. De middenvelder ontving een corner van Cengiz Ünder en nam deze ineens op de pantoffel van ruim twintig meter. Het schot sloeg in de rechterkruising binnen: 2-0. Al vroeg in de tweede helft deden de bezoekers iets terug via Omar El Kaddouri. De middenvelder werd bediend door Andrija Zivkovic en schoot voortreffelijk raak in de linkerkruising. Marseille domineerde nagenoeg de gehele tweede helft en had het aan zichzelf te danken dat het duel niet eerder werd beslist. William Saliba kreeg de beste mogelijkheid, maar hij vond doelman Alexandros Paschalakis op zijn weg. Gerson werd in de blessuretijd met twee keer geel van het veld gestuurd.

FK Bodö/Glimt - AS Roma 2-1

Zoals gebruikelijk kon Rick Karsdorp rekenen op het vertrouwen van trainer José Mourinho. Bij Bodö/Glimt moest doelman Joshua Smits genoegen nemen met een reserverol achter Nikita Haikin. Roma kwam nauwelijks aan voetballen toe tegen de Noren, die liefst dertien doelpogingen noteerden in het eerste bedrijf. Het ontbrak de ploeg van trainer Kjetil Knutsen echter aan scherpte in de afronding. Volledig tegen de verhoudingen in kwam Roma op slag van het rustsignaal toch op voorsprong via Lorenzo Pellegrini, die scoorde op aangeven van Henrikh Mkhitaryan: 1-0. Na de hervatting slaagde Bodö/Glimt erin het tij te keren. Tien minuten na rust zorgde Ulrik Saltnes op fortuinlijke wijze voor de gelijkmaker, terwijl Hugo Vetlesen voor de beslissing zorgde. Op aangeven van Amahl Pellegrino knikte de middenvelder in de 89ste minuut de 2-1 binnen. Arbiter Serdar Gözübüyük had de leiding over de wedstrijd.