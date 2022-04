Frenkie de Jong maakt als invaller het verschil in zeer moeizaam EL-duel

Eintracht Frankfurt en Barcelona hebben elkaar donderdagavond in evenwicht gehouden. Het kwartfinaleduel in de Europa League werd afgewerkt in Frankfurt en eindigde in 1-1. Frenkie de Jong begon op de bank maar maakt het verschil als invaller door op fraaie wijze een assist te leveren aan Ferran Torres. Ook de openingstreffer van Ansgar Knauff namens Eintracht was van grote schoonheid. De return vindt volgende week donderdag plaats in het Camp Nou.

Xavi besloot om geen enkele Nederlander te laten starten. Zo werd Frenkie de Jong op het middenveld vervangen door Gavi en zat Luuk de Jong zit niet bij de selectie wegens een positieve coronatest. Memphis Depay stond met een hamstringblessure langs de kant, net als Sergiño Dest. Voorin verraste de Catalaanse oefenmeester enigszins met zijn keuze voor Adama Traoré in plaats van Ousmane Dembélé. Bij Eintracht moet Sam Lammers genoegen nemen met een plek op de bank.

De ontmoeting in Frankfurt ontvlamde al in de derde speelminuut, toen Ferran Torres van buiten het zestienmetergebied een schot richting de linkerkruising produceerde. Doelman Kevin Trap strekte zich en verwerkte de fraaie inzet met zijn vingertoppen tot een hoekstop. Enkele minuten later vuurde ook Eintracht het eerste serieuze waarschuwingsschot af. Jesper Lindström legde de bal ter hoogte van de penaltystip klaar voor Djibril Sow, die de hoek voor het uitkiezen had maar het leer volledig verkeerd raakte: naast. In de 23ste minuut kreeg Barcelona een flinke tik te verwerken. Gerard Piqué haakte geblesseerd af en moest zich laten vervangen door Clément Lenglet.

De Catalaanse defensie werd met de wissel duidelijk verzwakt, maar men hield stand tot aan het rustsignaal. Wel leek Eintracht een strafschop te krijgen van arbiter Srdjan Jovanovic, die dacht dat Sergio Busquets aanvaller Rafael Borré vloerde in de zestien. Na het bekijken van de videobeelden rectificeerde de scheidsrechter zijn besluit, daar de middenvelder eerst de bal speelde. Twee minuten na de hervatting capituleerde doelman Marc-André ter Stegen alsnog. Knauff beproefde zijn geluk met een schot vanuit de tweede lijn en vond met buitenkant rechts op schitterende wijze de kruising: 1-0. Tien minuten later kwam De Jong binnen de lijnen.

Het besluit van Xavi om de Nederlander binnen de lijnen te brengen betaalde zich direct uit, want De Jong stond vier minuten na zijn invalbeurt aan de basis van de gelijkmaker. Na een dubbele, fraaie combinatie met Ferran in het strafschopgebied schoot laatstgenoemde op overtuigende wijze raak: 1-1. In de 78ste minuut sneed Eintracht zich in de vingers. Op het middenveld was Tuta, die al geel op zak had, veel te laat met een tackle op Pedri, waarna Jovanovic besloot de verdediger zijn tweede gele prent te geven. De thuisploeg moest zodoende met tien man verder. Hoewel Barcelona nog diverse keren gevaarlijk werd, kwam er aan de stand op het scorebord geen verandering meer.