PSV voelt zich bestolen maar vertrekt met perspectief uit Engeland

Donderdag, 7 april 2022 om 22:50 • Jeroen van Poppel

PSV heeft donderdagavond met een verdienstelijk gelijkspel behaald in het King Power Stadium. De ploeg van Roger Schmidt bleek in de eerste kwartfinale van de Conference League gewaagd aan Leicester City, dat zelf de lat raakte via Harvey Barnes. PSV claimde zelf een strafschop, toen de verdienstelijk spelende Cody Gakpo ten val werd gebracht. Scheidsrechter Ivan Kruzliak liet echter doorspelen en een VAR is in deze fase van het toernooi nog niet aanwezig: 0-0. Over een week volgt de return in het Philips Stadion.

Yvon Mvogo maakte donderdagavond zijn rentree in het doel van PSV. De Zwitser had daar voor het laatst enkele maanden geleden ingestaan, toen hij een eenmalige kans tegen AZ niet wist te grijpen. Verder keerde Cody Gakpo terug in het basiselftal en speelde Joey Veerman op de plek van de geschorste Érick Gutiérrez, terwijl de herstelde André Ramalho de plek achterin innam van Jordan Teze. Noni Madueke kreeg als rechtsbuiten de voorkeur boven Ritsu Doan. Bij Leicester ontbrak Jamie Vardy nog altijd vanwege een knieblessure, waardoor Kelechi als centrumspits begon.

PSV begon sterk aan de wedstrijd en kreeg direct een enorme kans, toen Veerman de bal perfect achter de defensie legde en zo Mario Götze lanceerde. De nummer 10 controleerde vlak voor het doel en schoot vervolgens op de snel uitgekomen Kasper Schmeichel. Daarna zakte de kwaliteit van het spel van de Eindhovenaren snel weg. Balverlies van Veerman en zwak ingrijpen van Ramalho lanceerde Iheanacho, die de bal net naast het doel chipte. Aan het eind van de eerste helft vuurde Harvey Barnes na een fijne combinatie met Iheanacho van tien meter op de lat.

In de tweede helft waren kansen nog een stuk schaarser. Het meest opvallende moment in aanvallend opzicht voor PSV vond plaats in de 53ste minuut, toen Gakpo bij een dribbel over de linkerflank ten val leek te worden gebracht door Ricardo Pereira. De aanvaller van PSV claimde een penalty, maar vond geen gehoor bij de arbitrage. Iheanacho probeerde het na balverlies van Veerman nog van afstand, maar schoot een paar meter naast. PSV maakte bij een aantal dreigend ogende aanvallen de verkeerde keuze en kwam zo niet meer tot een kans.