Tim Hofman grijpt zijn kans en gaat in België verhaal halen bij Marc Overmars

Donderdag, 7 april 2022 om 22:09

Tim Hofman heeft een poging ondernomen om in gesprek te kunnen met Marc Overmars. De presentator van YouTube-programma BOOS zit al langere tijd achter de directeur van Royal Antwerp aan vanwege zijn aandeel in de omstreden cryptocoin Xpose Protocol. Overmars doet er echter alles aan om Hofman niet te hoeven spreken en haalt daarvoor zelfs 'rare verkeersmanoeuvres' uit, volgens de presentator.

Hofman besteedde begin januari al aandacht aan de totaal ingestorte cryptocoin, waaraan Overmars verbonden was als 'adviseur'. Toen was de oud-voetballer nog in dienst als directeur voetbalzaken bij Ajax, maar na zijn geruchtmakende vertrek werkt hij sinds korte tijd voor Royal Antwerp. Hofman zag zijn kans schoon om naar het stadion van de club af te reizen in de hoop op een confrontatie.

Navraag bij de club leerde dat de persafdeling geen medewerking verleent aan een gesprek tussen Hofman en Overmars. Op de parkeerplaats van het Bosuilstadion werd een BMW 745 met Nederlandse kentekenplaat aangetroffen, waarvan Hofman vermoedde dat die van de voormalig Oranje-international was. Na enig wachten kwam Overmars inderdaad in de betreffende auto aan rijden, om hard langs Hofman af weg te scheuren. De achtervolging werd nog ingezet, maar: "Toen hij rare verkeersmanoeuvres ging maken moesten we afhaken", aldus Hofman. "Het moet immers niet onveilig worden."

Overmars raakte in de zomer van 2021 betrokken als 'adviseur' van cryptocoin Xpose. Veel jongeren raakten in 2021 duizenden en soms zelfs tienduizenden euro's kwijt aan de inmiddels compleet ingestorte coin, volgens sommige kenners uit die wereld een vooropgezette megazwendel. Op 28 mei 2021 – slechts drie dagen na het instappen van Overmars – barstte de bom. De koers van Xpose kelderde in no time als een baksteen. De cryptomunt had op het hoogtepunt (één dag daarvoor) een gezamenlijke waarde van 125 miljoen dollar, nu is dat opeens nog 7 ton. Bijna 20 duizend mensen zijn in één klap vrijwel al hun geld kwijt. Sommigen hebben, verleid door de mooie praatjes van de influencers, al hun spaargeld van soms wel tienduizenden euro's ingelegd. Overmars nam eind 2021 afscheid als adviseur en zei daarbij alleen dat hij zich 'beter had moeten verdiepen'.