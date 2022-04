Boze Dessers uit zijn onvrede over keuzes Slot: ‘Dat werd een kort gesprek’

Donderdag, 7 april 2022 om 21:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:04

Cyriel Dessers is niet blij met zijn reserverol in het Conference League-duel met Slavia Praag (3-3). Aangezien de spits daags voor het Europese affiche aanschoof bij de persconferentie met trainer Arne Slot, leek de kans groot dat hij in de basis zou mogen starten. Niets bleek echter minder waar, daar de oefenmeester Bryan Linssen de spitspositie liet invullen. Die keuze leidt tot veel onvrede bij Dessers.

Slot tastte woensdag vooral nog in het duister over het invullen van de spitspositie. Dessers was weliswaar aanwezig op de persconferentie, maar dat wilde volgens zijn trainer niet zeggen dat hij ook een basisplek zou hebben tegen Slavia Praag. “Het goede nieuws is dat we twee spitsen hebben die dusdanig presteren dat deze discussie constant op gang komt. Dat is heel prettig. Niet alleen voor mij, maar ook voor Feyenoord.”

Na afloop van het gelijkspel tegen de Tsjechen verschijnt Dessers toch zichtbaar geïrriteerd voor de camera van ESPN. “Persconferentie betekent normaal gesproken spelen? Ja, en dan is het inderdaad een beetje lullig als ik een interview geef waarin ik zeg dat ik in de basis sta omdat ik denk dat ik het vertrouwen krijg. Ik wist op het moment van de persconferentie nog niets. Dus dan denk ‘s avonds in het hotel wel van: ja... Ik hoorde het voor de laatste training, en dat was een kort gesprekje. Er was weinig over te zeggen.”

“Of ik moeite heb gehad met mijn rol? Nou, ik wil ook graag naar de halve finale, dus dan moet de knop wel om", vervolgt Dessers. "Dan stel ik toch het team boven het individu. Dat heb ik al vaak moeten doen dit seizoen. Dan pakte dat ook wel goed uit voor het team en voor mezelf. Vandaag dacht ik ook dat het goed zou uitpakken, maar goed. Ik was vandaag een stuk bozer om mijn rol als wissel dan andere keren. Ik krijg eindelijk mijn kans en na mijn blessure heb ik zes wedstrijden gespeeld waarin ik vier goals maak plus twee assists geef. Natuurlijk ben ik geen Thierry Henry en dat zal ik niet worden, maar ik denk wel dat ik altijd mijn ding doe. Ik wilde het nu ook laten zien, maar dan moet ik wel de kans krijgen", besluit Dessers.