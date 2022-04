Van Hooijdonk spreekt schande van Pusic: ‘Dit is echt een blamage’

Donderdag, 7 april 2022 om 21:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:19

Marino Pusic heeft zich donderdagavond van zijn slechtste kant laten zien tijdens het Conference League-duel met Slavia Praag. De assistent-trainer van Feyenoord was halverwege het duel, dat eindigde in een 3-3 gelijkspel, betrokken bij een opstootje en greep Slavia-aanvaller Peter Olayinka bij de keel. Scheidsrechter Halil Meler bestrafte het met een rode kaart. De assistent van Arne Slot keerde om die reden in de tweede helft niet terug op de bank. Pierre van Hooijdonk spreekt schande van de actie van Pusic.

Er gebeurde een hoop in de slotfase van de eerste helft bij het duel tussen Feyenoord en Slavia. De Rotterdammers leken te gaan rusten met een 1-0 voorsprong door een treffer van Luis Sinisterra, totdat Olayinka op slag van rust de 1-1 tegen de touwen schoot na een klutssituatie. Feyenoord voelde zich benadeeld bij de treffer, daar Yira Sor hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan. De aanvaller zorgde er op de doellijn voor dat Gernot Trauner niet kon ingrijpen. De Turkse arbiter Meler keurde de treffer desondanks goed, waarna het tot een handgemeen kwam bij het rustsignaal.

Onder meer Pusic voelde zich genoodzaakt zich met het opstootje te bemoeien. De assistent-trainer van Feyenoord greep Olayinka bij de keel en kreeg direct rood. Olayinka en Marcos Senesi kwamen er met een gele kaart beter vanaf. "Pusic hebben we vaker in deze rol gezien", aldus Van Hooijdonk in de studio bij ESPN. "Voor een assistent-trainer vind ik dit een blamage. Als je nou iets niet wilt van je staf, dan is het dit gedrag. Speler gaan ook meer ageren tegen de scheidsrechter. Op een gegeven moment ga je erin geloven dat elk contactmoment een penalty is."

Ook Kenneth Perez is niet te spreken over het gedrag van Pusic. "Dit is niet fijn voor je uitstraling", aldus de analist. "Ik denk dat Arne Slot dit ook niet heel leuk vindt. De scheidsrechter heeft zich in ieder geval niet laten beïnvloeden door De Kuip. Pusic zal nu wel spijt hebben." Van Hooijdonk was halverwege het duel wel van mening dat het akkefietje van invloed kon zijn op de sfeer in het stadion. "Dit is de bekende vlam in de pan. Het publiek pakt dit op." Feyenoord kwam na ruim een uur spelen op achterstand via Sor, maar zag Senesi al snel orde op zaken stellen. Een vrije trap van Orkun Kökçü leek de ploeg van Slot alsnog de volle buit te bezorgen, totdat Ibrahim Traoré van dichtbij een hakbal uit de hoge hoed toverde in de slotminuut van de blessuretijd: 3-3.