Teun Koopmeiners raakt de paal in zeer vermakelijke kwartfinale

Donderdag, 7 april 2022 om 20:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:51

RB Leipzig en Atalanta hebben elkaar in donderdagavond in evenwicht gehouden. In de Red Bull Arena verzorgde Luis Muriel de openingstreffer in de eerste helft en nivelleerde Davide Zappacosta na rust de stand met een eigen doelpunt: 1-1. De return van de kwartfinale van de Europa League vindt over precies een week plaats in Bergamo.

Trainer Gian Piero Gasperini gaf een basisplek aan alle Nederlanders die hij tot zijn beschikking had. In de vijfmansverdediging stond Hans Hateboer op de rechtsachterpositie geposteerd, terwijl Marten de Roon rechts in het centrum stond. Teun Koopmeiners kreeg een plek op het middenveld. Atalanta schoot uit de startblokken en kwam na ruim een kwartier spelen op een 0-1 voorsprong. Vanaf links sneed Luis Muriel naar binnen en plaatste hij de bal met rechts op schitterende wijze in de bovenhoek.

? Luis Muriel zet Atalanta met een geweldige goal op voorsprong! ?? ESPN #?? #RBLATA #UEL pic.twitter.com/cOxAfXAsZb — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2022

Nadien kregen de bezoekers nog een uitgelezen kans om de voordelige marge uit te breiden. De maker van het eerste doelpunt had het vizier ditmaal echter niet op scherp en schoof het leer rakelings naast. Halverwege het eerste bedrijf kwam ook RB Leipzig dicht bij een treffer. Matteo Pessina leverde de bal op onbegrijpelijke wijze in bij André Silva, die vervolgens op de paal schoot. Ook Atalanta raakte nog het aluminium voor het rustsignaal: Mario Pasalic sprintte voorbij Willy Orban maar was daarna met een schot op de paal onfortuinlijk in de afronding.

In het tweede bedrijf trok RB Leipzig de stand gelijk. Arbiter Michael Oliver kende een strafschop toe aan de Duitsers na een overtreding in de zestien van Merih Demiral. Doelman Juan Musso pakte de penalty van André Silva en vervolgens voorkwam de sluitpost ook dat Orban uit de rebound kon scoren. De aanval liep verder over de linkerflank, waar Angeliño de tijd en ruimte kreeg om een perfecte voorzet op de rang van het vijfmetergebied te bezorgen. In een poging Orban van de bal te houden werkte Zappacosta in eigen doel: 1-1. Vijf minuten later had Koopmeiners de 2-1 op de schoen, daar hij vanaf rechts naar binnen sneed maar met het schot dat volgde de paal raakte. Een kwartier voor tijd knikte Dominik Szoboszlai namens de thuisploeg nog op de lat. Aan de gelijke stand op het scorebord kwam zodoende geen verandering meer.