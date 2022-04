Wankel Feyenoord geeft overwinning in allerlaatste seconden uit handen

Donderdag, 7 april 2022 om 20:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:53

Feyenoord heeft donderdagavond een knotsgekke thuiswedstrijd in de kwartfinale van de Conference League nét niet kunnen winnen. De ploeg van Arne Slot nam tegen Slavia Praag eerst verdiend de leiding via sterspeler Luis Sinisterra, maar kwam vervolgens op achterstand. Marcos Senesi en Orkun Kökçü leken Feyenoord alsnog naar een zege te schieten, maar in de absolute slotseconden ging het toch nog mis: 3-3.

Slot had voorafgaand een verrassing in huis door Bryan Linssen in de basis te zetten. De spits was zijn plek de laatste maand kwijtgeraakt aan Cyriel Dessers, die het nu met een invalbeurt van een half uur moest doen. Feyenoord begon in de kolkende Kuip weergaloos aan de wedstrijd en nam aan de hand van Sinisterra een vroege voorsprong. De Colombiaan werd in een flitsende counter gelanceerd door Reiss Nelson, kapte van links naar binnen en haalde venijnig uit in de korte hoek: 1-0. Sinisterra legde kort daarna terug op Orkun Kökçü, die de lat raakte, en stuitte bij een schot even later op de vuisten van Ondrej Kolar.

Hier en daar liet ook Slavia zich zien en de Tsjechen forceerden op slag van rust een knullige gelijkmaker. Peter Olayinka schoot de bal links in het strafschopgebied eerst op het blok van de glijdende Marcus Pedersen en had in de rebound een handig stiftje in huis, dat doelman Ofir Marciano te machtig was: 1-1. Op de doellijn deed ploeggenoot Ivan Sor in buitenspelpositie een duidelijke poging om de bal in te tikken, waardoor het doelpunt eigenlijk niet had mogen tellen. Feyenoord was woedend over die beslissing en maakte bij het rustsignaal fel bezwaar bij scheidsrechter Halil Umut Meler. De Turk besloot Marino Pusic, assistent-coach bij Feyenoord, met rood weg te sturen.

Na rust waren de eerste dreigende momenten voor Feyenoord. Guus Til draaide in het strafschopgebied knap weg en zag zijn schot met de grootste moeite gekeerd worden door Kolar. Gernot Trauner raakte uit een voorzet van Kökçü het zijnet. In de tegenaanval werd ook Slavia gevaarlijk. Sor maaide in vrije positie, maar in een lastige hoek, wild over, maar even later was het alsnog raak. Ivan Schranz bracht de bal gevaarlijk voor het doel, waar Sor na weifelend ingrijpen van Marciano op de doellijn intikte: 1-2. Feyenoord knokte zich vervolgens razendknap uit de problemen. Senesi stuurde Dessers over links weg met een hakje en maakte diens voorzet - ietwat gelukkig - met de buik af: 2-2. De volgende kwam op naam van Kökçü, die een vrije trap van de zijkant van het veld verrassend in de korte hoek knalde en zag hoe Kolar dramatisch over de bal heen dook: 3-2.

Feyenoord leek op weg naar de zege, maar in de allerlaatste seconden van de wedstrijd scoorde Slavia toch nog. Opnieuw was het een scrimmagedoelpunt dat Feyenoord de das om deed, waarbij Trauner de bal vlak voor zijn doel niet meer weg kreeg en Ibrahim Traoré van dichtbij een hakbal uit de hoge hoed toverde: 3-3.