Joël Drommel raakt plek onder de lat andermaal kwijt aan Yvon Mvogo

Donderdag, 7 april 2022 om 19:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:57

Roger Schmidt heeft de opstelling bekendgemaakt waarin PSV donderdagavond aantreedt tegen Leicester City. De trainer opteert voor de tweede keer dit seizoen voor een keeperswissel: Joël Drommel moet zijn plek afstaan aan Yvon Mvogo. Verder keert Cody Gakpo terug in het elftal en speelt Joey Veerman op de plek van de geschorste Érick Gutiérrez. De wedstrijd begint om 21.00 uur in het King Power Stadium.

Mvogo kreeg dit kalenderjaar één keer eerder een kans van Schmidt, op 5 februari in de competitiewedstrijd tegen AZ. Dat liep dramatisch af voor de Zwitser, die een inschattingsfout maakte bij een lange bal en zo een voor PSV kwalijke rol speelde in het beslissende doelpunt van Jesper Karlsson (1-2 verlies). Daarmee had Mvogo zijn krediet direct weer verspeeld en sindsdien stond Drommel weer onder de lat. De van FC Twente overgekomen goalie bleef de afgelopen weken echter opvallen met weifelend spel en wordt nu dus geslachtofferd.

André Ramalho staat voor het eerst sinds zijn maandenlange afwezigheid door een blessure weer in de basis bij PSV. De verdediger viel zaterdag tegen FC Twente (3-3) al bij rust in voor Jordan Teze, die nu op de bank zit. Veerman begon in Enschede als hangende linksbuiten en schuift terug naar de as van het veld, zodat Gakpo op de vrijgekomen positie terecht kan. De aanvoerder van PSV is weer volledig hersteld en kondigde woensdag al aan negentig minuten te kunnen spelen. Opvallend is ook de basisplek voor Noni Madueke, die als rechtsbuiten start. Die plek was de laatste maand doorgaans toebedeeld aan Ritsu Doan, die op de bank zit.

Brendan Rodgers brengt bij Leicester twee wijzigingen aan ten opzichte van de ploeg die op Old Trafford met 1-1 gelijkspeelde tegen Manchester United. Ricardo Pereira vervangt James Justin als rechtsback, terwijl Albrighton de gepaseerde Nampalys Mendy vervangt. Blikvanger Jamie Vardy is door een knieblessure al langere tijd afwezig bij Leicester.

Opstelling Leicester City: Schmeichel; Ricardo, Evans, Fofana, Castagne; Tielemans, Dewsbury-Hall, Maddison; Albrighton, Barnes, Iheanacho

Opstelling PSV: Mvogo; Mauro Júnior, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Veerman; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi