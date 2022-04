‘Bayern München kaapt Noussair Mazraoui voor neus van Barcelona weg’

Donderdag, 7 april 2022 om 17:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:18

Noussair Mazraoui heeft een akkoord bereikt met Bayern München, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De verdediger van Ajax, die na dit seizoen uit zijn contract loopt, gaat vier miljoen per jaar (inclusief bonussen) verdienen bij der Rekordmeister. Barcelona leek lang de beste papieren te hebben voor Mazraoui, tot Bayern een offensief op de back lanceerde. Ook transfermarktexpert Fabrizio Romano bevestigt dat de koploper van de Bundesliga 'erg dicht bij' zowel Mazraoui als ook de komst van Ryan Gravenberch is.

Journalist Alfredo Pedulla meldt dat Mazraoui een meerjarig contract heeft getekend in Beieren; de precieze duur van de verbintenis maakt hij echter nog niet bekend. Mazraoui maakte al in januari bekend dat hij Ajax aan het eind van het lopende seizoen zou gaan verlaten. Gesprekken met voormalig directeur voetbalzaken Marc Overmars over een verlenging liepen tot niets uit. "Ik wil het avontuur aangaan", zei Mazraoui tegen ESPN.

Bayern board had a direct meeting today in Monaco with Mino Raiola. Bayern are closing on both Ryan Gravenberch and Noussair Mazraoui as new signings for next season ?????? #FCBayern Final details to be discussed in the coming days but both players are really close to join Bayern. pic.twitter.com/KdbajOmXbT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2022

Al snel verschenen de namen van meerdere geïnteresseerde clubs in de wandelgangen. Onder meer Borussia Dortmund en AC Milan zouden hengelen naar de handtekening van de twaalfvoudig Marokkaans international. Uiteindelijk leek de strijd om de handtekening van Mazraoui te gaan tussen twee clubs: Bayern en Barcelona. Laatstgenoemde leek lang de beste papieren te hebben; volgens Sport was technisch adviseur van Barcelona Jordi Cruijff zelfs in Amsterdam tijdens het Champions League-duel van Ajax met Benfica (1-0 verlies) om Mazraoui te overtuigen.

Mazraoui zelf wilde echter nog niet van een akkoord spreken. "Er is nog helemaal niks rond, ook niet bijna", zei de verdediger tegenover RTL 7. Bayern begon zich nadrukkelijker in de strijd te melden; Sky Deutschland meldde dat de Duitse recordkampioen vorige week een afvaardiging had gestuurd voor een persoonlijke ontmoeting met de 24-jarige Ajacied. De televisiezender repte echter dat Mazraoui in Duitsland een bedrag tien miljoen euro per jaar kon gaan verdienen, wat in werkelijkheid een stuk lager lijkt te liggen.

'Transfer van Gravenberch slechts kwestie van tijd'

Pedulla meldt tevens dat het een kwestie van tijd is voordat de transfer van Mazraouis ploeggenoot bij Ajax Gravenberch bevestigd wordt. De journalist claimt dat de middenvelder, wiens contract in Amsterdam medio 2023 afloopt, 4,3 miljoen euro per jaar kan gaan verdienen, inclusief bonussen. Bayern zou het bod op Gravenberch hebben verhoogd van 25 miljoen naar 28 miljoen euro, echter wil Ajax nog altijd 35 miljoen euro zien. Gravenberch zelf heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met Bayern, zo meldde BILD deze week.