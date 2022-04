Arne Slot hakt knoop door en veroordeelt Dessers tóch tot de bank

Donderdag, 7 april 2022 om 17:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:27

Arne Slot heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor de eerste kwartfinale in de Conference League tegen Slavia Praag. De oefenmeester van Feyenoord heeft voor het duel in De Kuip gekozen voor nagenoeg dezelfde elf namen als afgelopen zaterdag tegen Willem II (2-0 winst). Het grootste vraagteken voor de opstelling was wie er in de punt van de aanval zou staan: Bryan Linssen krijgt in tegenstelling tot de afgelopen weken de voorkeur boven Cyriel Dessers. Het duel gaat om 18.45 uur van start.

Slot tastte woensdag vooral nog in het duister over het invullen van de spitspositie. Dessers was weliswaar aanwezig op de persconferentie, maar dat wilde volgens zijn trainer niet zeggen dat hij ook een basisplek zou hebben tegen Slavia Praag. “Het goede nieuws is dat we twee spitsen hebben die dusdanig presteren dat deze discussie constant op gang komt. Dat is heel prettig. Niet alleen voor mij, maar ook voor Feyenoord.”

De trainer gaf eveneens prijs dat Ofir Marciano de voorkeur zou krijgen boven Valentin Cojocaru, die onlangs tijdelijk werd overgenomen van het Oekraïense SK Dnipro-1. "Hij is een goede keeper", zei Slot daarover, "maar je gaat niet op basis van de tegenstander de keeper wisselen." De oefenmeester kan niet beschikken over eerste doelman Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida en Philippe Sandler. Jens Toornstra is in tegenstelling tot het duel met Willem II wel fit genoeg bevonden om mee te doen, maar begint op de bank.

Opstelling Feyenoord: Marciano, Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçu, Til; Nelson, Linssen, Sinisterra

Opstelling Slavia Praag: Kolar, Bah, Kudela, Kacharaba, Dorley; Talovierov, Holez; Schranz, Traoré, Olayinka; Sor