Liverpool is zeer genereus en betaalt 9 miljoen voor transfervrije aanwinst

Donderdag, 7 april 2022 om 16:51 • Jeroen van Poppel

Liverpool staat op het punt om de komst van Fábio Carvalho alsnog af te ronden, zo meldt Fabrizio Romano. The Reds wilden de negentienjarige aanvallende middenvelder van Fulham in januari al inlijven, maar greep in de laatste uren van deadline day mis. Omdat Carvalho over een aflopend contract beschikt had Liverpool de Portugees nu transfervrij kunnen inlijven, maar de Engelse grootmacht doet Fulham een genereuze handreiking en betaalt maximaal liefst 9,2 miljoen euro.

In de late uurtjes van maandag 31 januari van dit jaar zette Liverpool alle zeilen bij om Carvalho per direct naar Anfield te halen. Beide clubs kwamen iets voor middernacht tot een akkoord, waardoor het een race tegen de klok werd om de persoonlijke voorwaarden door te nemen, de medische keuring af te nemen en andere benodigde papieren in te vullen. Daar slaagde Liverpool niet in, waardoor het op het laatste moment de deal alsnog zag afketsen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Liverpool gaf niet op en sprak de afgelopen tijd opnieuw met Fulham over de talentvolle middenvelder, die dit seizoen met 7 goals en 7 assists in 27 wedstrijden veel indruk maakt in de Championship. Liverpool besloot - ondanks de mogelijkheid om transfervrij toe te slaan - om de bestaande overeenkomst te respecteren. De negentienvoudig Engels kampioen maakt een vaste som van 6 miljoen euro over, waar 3,2 miljoen euro aan bonussen bovenop kan komen.

In januari wilde Fulham nog per se dat Carvalho het seizoen op huurbasis op Craven Cottage zou afmaken, maar Liverpool is niet van plan om de jongeling direct weer weg te sturen. Carvalho krijgt in de voorbereiding de kans om zich te laten zien aan Jürgen Klopp, zo weet Romano. De nummer 10 speelt al sinds zijn elfde in Groot-Brittannië en beschikt naast een Portugees ook over een Engels paspoort. Aanvankelijk vertegenwoordigde Carvalho de Engelse jeugdteams, maar in maart besloot hij over te stappen en te debuteren voor Jong Portugal.