‘Liefde voor altijd’: Van Polen tekent bij voor zestiende seizoen in Zwolle

Donderdag, 7 april 2022 om 16:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:55

Bram van Polen heeft zijn aflopende contract bij PEC Zwolle met één jaar verlengd, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 36-jarige aanvoerder van de hekkensluiter van de Eredivisie speelt al sinds 2007 in de hanzestad en gaat daarmee zijn zestiende seizoen in voor de club. Van Polen dacht begin dit seizoen nog enige tijd aan stoppen, maar voelt zich nog topfit en besluit er derhalve nog een jaar aan vast te plakken.

Eind maart werd al duidelijk dat Van Polen nog niet dacht aan stoppen. Ongeacht of het team van Dick Schreuder zou degraderen, zou de routinier de club voor nog minimaal één jaar trouw willen blijven. De liefde was wederzijds: Van Polen behoorde niet tot de namen wiens contracten formeel werden opgezegd aan het eind van dit seizoen. Nu geeft Zwolle witte rook over het langere binden van de verdediger, die dit seizoen in 22 van zijn 24 competitiewedstrijden nog de volle negentig minuten maakte.

???????????? ???????? ???????????? ?? Ook volgend seizoen staat aanvoerder Bram van Polen bij PEC Zwolle onder contract! Komende zomer begint de aanvoerder aan zijn zestiende jaargang bij de club.#peczwolle #onsblauwwithart — PEC Zwolle (@PECZwolle) April 7, 2022

Van Polen ziet nog genoeg uitdagingen om een jaar door te gaan, zo laat hij weten op de clubwebsite. "Ook in dit sportief lastige jaar is dat niet anders. Volgend seizoen wil ik er weer bij zijn, ongeacht op welk niveau de club acteert. Maar laat één ding duidelijk zijn: het geloof in een goede afloop van dit seizoen is bij mij net als binnen de rest van de spelersgroep groot." PEC Zwolle staat momenteel stijf onderaan de Eredivisie, op twee punten afstand van de nummers zeventien en zestien Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam. Net één punt hoger staat Willem II, wat daarmee nog maar ternauwernood boven de degradatiezone bungelt.

Technisch manager van Zwolle Mike Willems geeft blijk van voorspoedige onderhandelingen met de aanvoerder. "Hij heeft al vroeg laten weten nog graag een jaar bij te tekenen en ook wij zien volgend seizoen een belangrijke rol voor Bram weggelegd. Bram heeft zijn waarde voor de club, binnen en buiten de lijnen van het veld. Dat zien we wekelijks. Het doet me dan ook goed dat we hem binnenboord houden.” Van Polen speelde sinds zijn debuut in 2007 431 duels voor de Blauwvingers, waarin hij 36 keer scoorde en 32 keer aangever was. Zijn absolute hoogtepunt beleefde hij in 2014, toen PEC ten koste van Ajax beslag legde op zowel de KNVB Beker én de Johan Cruijff Schaal.