Marca pakt uit: Braziliaanse bond heeft vertrouwen in komst Guardiola

Donderdag, 7 april 2022 om 16:23 • Laatste update: 16:28

Josep Guardiola is de gedroomde kandidaat om de volgende manager van het Braziliaanse nationale elftal te worden, zo meldt Marca. De Braziliaanse voetbalbond (CBF) is op zoek naar een vervanger voor de huidige bondscoach Tite, die na het WK in Qatar afscheid gaat nemen bij de Seleção. Guardiola zou via zijn zaakwaarnemer al benaderd zijn door de CBF, die daadwerkelijk goede hoop heeft op de komst van de Spaanse oefenmeester.

Pere Guardiola, de broer en zaakwaarnemer van Josep, heeft volgens Marca al diverse gesprekken gevoerd met de CBF. Naar verluidt heeft de huidig trainer van Manchester City aangegeven 'zeer geïnteresseerd te zijn in de functie' en heeft hij zelfs al een torenhoog salarisvoorstel gekregen van 12 miljoen euro per annum, voor een contract tot en met het WK van 2026. Toch zou dat een salarisverlaging betekenen voor Guardiola, daar de manager in Engeland voor 20 miljoen euro per jaar op de loonlijst staat.

Guardiola heeft in het verleden meermaals aangegeven dat hij na zijn contract bij Manchester City een nationaal team zou willen coachen. “De volgende stap is een nationaal team coachen, als die kans zich voordoet”, liet hij weten in 2018. "Ik moet na zeven jaar (bij City, red.) een pauze nemen, ik moet stoppen om te kijken naar anderen, van andere spelers te leren. Ik zou graag coachen op een EK, een Copa América of een WK.” Toen hem specifiek werd gevraagd naar het team van Brazilië, voegde Pep eraan toe: "Het is een fantastisch nationaal team. Brazilië is altijd een sterke kandidaat of de favoriet. Dat was het altijd en dat zal het altijd blijven.”

Brazilië staat op dit moment onder leiding van bondscoach Tite, die in 2016 het stokje overnam van Dunga. De oefenmeester leidde het Braziliaanse elftal naar het WK van 2018 in Rusland, waar ze in de kwartfinale verloren van België. De Copa América in het daaropvolgende jaar werd wel succesvol afgesloten: Brazilië won het toernooi in eigen land. Tite leidde de Goddelijke Kanaries ongeslagen en als koploper in de kwalificatie in Zuid-Amerika naar het aankomende WK in Qatar. Na het WK stopt de bondscoach ermee, zo gaf hij zelf eerder al aan in een interview met SporTV: “Ik ga door bij Brazilië tot het WK in Qatar erop zit. Ik heb alles in mijn carrière gewonnen, behalve het WK.”