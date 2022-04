'Ze zouden zijn naam alvast op de volgende Ballon d'Or moeten schrijven'

Donderdag, 7 april 2022 om 15:51 • Tom Rofekamp

Rio Ferdinand is lyrisch over de vorm waarin Karim Benzema verkeert. De spits van Real Madrid maakte voor het tweede Champions League-duel op rij een hattrick en voert ook de topscorerslijst van La Liga aan met liefst tien doelpunten verschil. Ferdinand ziet in Benzema de uitgelezen winnaar voor de komende editie van de Ballon d'Or - iets wat volgen hem onwaarschijnlijk zou zijn geweest als Cristiano Ronaldo nog in Madrid had gespeeld.

Benzema was woensdagavond hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de gehele doelpuntenproductie tegen Chelsea (1-3); een ronde eerder was de Fransman dat ook al in de krachtmeting met Paris Saint-Germain (3-1). "Ze zouden zijn naam al op de volgende Ballon d'Or moeten schrijven", zei Ferdinand op BT Sport. "Dit is het allerhoogste niveau en hij blijft gewoon scoren."

K9 es Spiderman. K9 es Lobezbo. K9 es ese portero del edificio. K9 es tu mejor amigo. K9 es tu abuela. K9 es el Presidente de EEUU. K9 es ese monitor que te tiras con él en paracaídas. K9 es tú ángel de la guarda. K9 es Dios! @Benzema ???????? — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 6, 2022

De oud-verdediger van Manchester United denkt dat de glansrol voor Benzema niet mogelijk was geweest bij aanwezigheid van Cristiano Ronaldo. De twee speelden tussen 2009 en 2018 samen bij Real, voordat de Portugees voor 117 miljoen euro naar Juventus vertrok. "Toen Ronaldo er was", blikt Ferdinand terug, "had Benzema de bescheidenheid om in de achtergrond te treden omdat hij wist wat het team nodig had. Nu kruipt hij uit zijn schulp."

Benzema, die met 24 goals in LaLiga collega-aanvaller Vinícius Júnior (14 goals) nog het dichtst bij ziet komen op de topscorerslijst, maakte in de seizoenen mét Ronaldo slechts één keer eerder meer dan dertig doelpunten over alle competities. Sinds het vertrek van de eeuwig topscorer van los Blancos aller tijden scoorde Benzema slechts één keer minder dan dertig keer. In de huidige jaargang staat de teller op 37 treffers uit 36 optredens.