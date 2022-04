Collega spreekt klare taal: ‘Ik zou Dembélé kidnappen om hem hier te houden’

Donderdag, 7 april 2022 om 15:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:08

Ferran Torres geniet van de samenwerking met Ousmane Dembélé bij Barcelona. De Spanjaard hoopt vurig dat zijn collega-aanvaller toch zijn aflopende contract in Catalonië verlengt, wat hij met een kwinkslag verwoordde in de aanloop naar het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt. Dembélé sprak aanvankelijk zijn vertrekwens bij Barcelona uit, maar heeft na zijn wederopstanding onder trainer Xavi de deur naar een verlenging toch weer op een kier gezet.

"Dembélé?", begint Ferran, wanneer hem gevraagd wordt naar zijn kompaan in de voorhoede van los Azulgrana. "Ik zou hem kidnappen om hier in Barcelona te houden. Het is een van de beste clubs ter wereld." Ferran gaat vervolgens op serieuzere toon verder. "Maar het zijn dingen die niet onze zaak zijn. Het is zijn beslissing. Wat hij ook beslist, ik wens hem het beste."

Dembélé leek lang op weg naar de uitgang bij Barcelona; de club haalde zelfs al een vervanger in de vorm van Adama Traoré, die na dit seizoen voor dertig miljoen euro definitief kan worden overgenomen van Wolverhampton Wanderers. Een deal met Paris Saint-Germain ketste afgelopen winter nog af. Dembélé lijkt nu echter toch weer open te staan voor een verlenging door het succes van Xavi bij Barcelona - succes waar de Fransman een aanzienlijk aandeel in heeft. Dembélé drukt steeds meer zijn stempel op het spel van de huidige nummer twee van LaLiga en was al goed voor tien assists in de competitie.

GOAL weet zelfs te melden dat er al contact heeft plaatsgevonden tussen Moussa Sissoko (Dembélé's zaakwaarnemer) en Mateu Alemany, voetbaldirecteur van Barcelona. Hoewel de partijen het nog niet over financiële zaken hebben gehad, werd de meeting naar verluidt als 'zeer positief' beschouwd. De sfeer zou hartelijk zijn geweest en er zou nadruk zijn gegeven aan het 'resetten' van de situatie. De economische voorwaarden van een verlenging zouden in de komende dagen worden besproken.