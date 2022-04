38 doelpunten in 37 wedstrijden: ‘Ik denk dat hij voor een topclub kan spelen’

Donderdag, 7 april 2022 om 13:00 • Chris Meijer • Laatste update: 13:04

Aleksandar Mitrovic is bij Fulham bezig aan een haast buitenaards seizoen. De 27-jarige spits tekende dit seizoen al voor maar liefst 38 doelpunten in 37 officiële wedstrijden, waardoor zijn club op koers ligt om volgend seizoen weer terug te keren naar de Premier League. De vraag is of Mitrogol met the Cottagers meegaat naar het hoogste niveau, want in Engeland ziet men in deze voetbaljaargang een completely different animal in de Serviër en daardoor valt zijn naam voorzichtig al bij grotere clubs.

Sommige records zijn te buitenaards om ooit nog gebroken te worden. De kans is minuscuul dat er ooit een speler op de Engelse velden meer doelpunten maakt dan Dixie Dean in het seizoen 1927/28 voor Everton maakte. Met 60 doelpunten schoot Dean het een jaar eerder door George Camsell namens Middlesbrough neergezette record - 59 treffers in slechts 37 wedstrijden - uit de boeken. Maar als Mitrovic zijn huidige moyenne doorzet, gaat hij een heel eind komen. Het recordaantal doelpunten in één Championship-seizoen - sinds het tweede niveau van het Engelse voetbal in 2004 van Second Division naar zijn huidige vorm werd omgedoopt - is al gesneuveld: eind februari passeerde Mitrovic het totaal van Ivan Toney, die vorig seizoen 31 keer scoorde namens Brentford.

Voorlopig scoorden Derek Dooley (46 doelpunten in het seizoen 1951/52 namens Sheffield Wednesday) en Guy Whittingham (42 doelpunten in het seizoen 1992/93 namens Portsmouth) nog vaker in één seizoen op het tweede niveau van het Engelse voetbal dan Mitrovic, maar zijn buitengewone vorm lijkt deze voetbaljaargang niet te stoppen. Het is tot dusver de hoogste piek in een carrière met de nodige ups en downs. Maar ook een loopbaan waarin controverse nooit al te ver weg is geweest. Dat was al in België zo, waar hij in 2013 met een transfersom van vijf miljoen euro als destijds duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Anderlecht arriveerde.

“Over vijf, zes jaar wil ik een van de beste spitsen ter wereld worden”, gaf Mitrovic een halfjaar later te kennen. België leerde hem kennen als iemand met bravoure, die nog weleens wat stof deed opwaaien. Bijvoorbeeld met zijn wisselende kapsels. Of met zijn manier van juichen, met zijn tong tussen twee vingers. “Het is begonnen als een antwoord op de kritiek”, zo reageerde Mitrovic in gesprek met Het Laatste Nieuws op zijn manier van juichen. “Ik wilde een beetje provoceren en dat was het eerste wat in me opkwam: ‘Knip jullie tong er maar af.’ Maar de supporters vonden dat blijkbaar leuk, ze wilden nog meer. Vandaar dat ik dat gebaar bleef maken. Het had helemaal geen perverse betekenis.”

De manier hoe Mitrovic in het verleden zijn doelpunten vierde.

Niet alleen zijn manier van juichen, maar ook zijn gewicht was geregeld stof voor discussie. Dat lag nog weleens te hoog wanneer Mitrovic terugkeerde van vakantie of verplichtingen bij de nationale ploeg van Servië. Maar die onrust verstomde al snel wanneer Mitrovic het net weer wist te vinden, wat bij Anderlecht (44 keer in totaal 90 wedstrijden) vrij vaak gebeurde. Die kritiek hield wel aan toen hij voor achttien miljoen euro de overstap naar Newcastle United had gemaakt en daar nooit helemaal zijn draai vond. “Ik heb gewoon meer spieren gekregen”, zo beet Mitrovic tegenover de Chronicle van zich af toen zijn eerste seizoen op zijn einde liep. “Ik ben twee kilo zwaarder omdat ik meer spieren heb ontwikkeld. Mijn vetpercentage is precies goed."

Er zaten hem in Newcastle meer dingen in de weg. Dat hij in zijn eerste seizoen twee directe rode kaarten pakte. Dat het even duurde om te acclimatiseren in Engeland en hij die tijd eigenlijk niet geboden kreeg. Dat het niet boterde met manager Rafael Benítez. En misschien wel vooral dat Newcastle United degradeerde. Na de degradatie slaagde Mitrovic er niet meer in om bij the Magpies zijn basisplaats terug te veroveren. Slavisa Jokanovic verloste zijn landgenoot door hem in januari 2017 naar Fulham te halen: in eerste instantie op huurbasis en na een uitermate succesvol halfjaar waarin promotie werd gerealiseerd definitief voor een bedrag van 25 miljoen euro.

Mitrovic was in het shirt van Newcastle United goed voor 17 doelpunten in 72 wedstrijden.

“Hij is extreem professioneel en werkt hard, hij wilde per se slagen bij Fulham. Ik heb nooit problemen met hem gehad. Sterker nog, hij kwam naar me toe en zei: ‘Boss, ik ga niks geks doen’”, zei Jokanovic onlangs tegenover de London Evening Standard. Bij Fulham is Mitrovic inmiddels uitgegroeid tot een ware publiekslieveling, ondanks dat hij daar ook niet volledig onbesproken bleef. Zo kreeg hij het in zijn tweede seizoen op het veld aan de stok met ploeggenoot Aboubakar Kamara over een strafschop. Die ruzie escaleerde later tijdens een yogales dusdanig dat Kamara moest worden gearresteerd wegens het toebrengen van ‘lichamelijk letsel en opzettelijke vernieling’. Kamara moest naar aanleiding van die ruzie vertrekken bij Fulham - richting Yeni Malatyaspor, Dijon en afgelopen zomer definitief naar Aris Saloniki - terwijl Mitrovic sindsdien onbetwist bleef in de punt van de aanval. Al scheelde het niet veel, of Mitrovic had Fulham afgelopen zomer achter zich gelaten.

Mitrovic beleefde vorig seizoen zijn slechtste jaar in dienst van Fulham. Met slechts drie doelpunten kon hij niet voorkomen voor de tweede keer in twee jaar uit de Premier League degradeerde. Al deed het dieptepunt van het seizoen zich niet eens voor in het shirt van Fulham: Mitrovic miste in november 2020 de beslissende strafschop, waardoor Schotland zich ten koste van Servië plaatste voor het EK. “Er komt veel druk en verantwoordelijkheid op zijn schouders te liggen, doordat hij de enige spits is”, zei toenmalig manager Scott Parker toen hij Mitrovic daarna een aantal wedstrijden op de reservebank posteerde. “Soms is het goed om even uit de arena te stappen, voor wat lucht en zuurstof.”

Mitrovic in Engeland

15/16 16/17 17/18* 17/18* 18/19 19/20 20/21 21/22 Club Newcastle United Newcastle United Newcastle United Fulham Fulham Fulham Fulham Fulham Competitie Premier League Championship Premier League Championship Premier League Championship Premier League Championship Wedstrijden 34 25 6 17 37 40 27 37 Doelpunten 9 4 1 12 11 26 3 38

* Mitrovic verruilde Newcastle United halverwege het seizoen 2017/18 voor Fulham.

Niet alleen de keuze om hem meer dan geregeld buiten de basiself te houden, maar ook de speelstijl van Parker deden de frustraties bij Mitrovic langzaam maar zeker stijgen. Andersom zou Parker Mitrovic niet de juiste spits hebben gevonden om een speelstijl met hoge druk te spelen. De verstandhouding tussen de twee was dusdanig slecht dat Mitrovic was vertrokken als Parker afgelopen zomer aan het roer was gebleven. De clubleiding van Fulham besloot hem afgelopen zomer te vervangen door Marco Silva, waarop Mitrovic zijn handtekening zette onder een nieuw tot medio 2026 lopend contract. Het blijkt een uitstekende keuze te zijn geweest, want Mitrovic is onder Silva - zoals de London Evening Standard het noemt - een completely different animal.

Onder Silva zou Fulham gereguleerder trainen, waardoor het elftal een stuk fitter is dan onder zijn voorganger, dus ook op een meer consistente manier aanvalt en simpelweg meer kansen creëert. Mitrovic krijgt in het elftal en de formatie van Silva bovendien meer vrijheid en noteerde mede daardoor ook al zeven assists, nu al het hoogste seizoenstotaal in zijn carrière. “Hij is een hele belangrijke speler voor ons”, sprak Silva over Mitrovic. “Iedereen werkt heel hard voor hem, de andere spelers creëren kansen en hij staat op de juiste plek. Voor mij zijn de doelpunten dan een gevolg. Maar natuurlijk is een speler die de kwaliteiten heeft om zoveel doelpunten te maken van grote waarde voor ons.”

Onder Marco Silva steven Fulham af op de derde promotie in vier jaar: de bovenste twee ploegen promoveren direct en de voorsprong van de koploper van de Championship op nummer drie Huddersfield Town bedraagt zeventien punten.

“Ik heb veel kwaliteit om me heen, veel creatieve spelers (doorgaans spelen Harry Wilson, Fábio Carvalho en Neeskens Kabano in zijn rug, red.) die kansen voor me creëren. Ik moet hen bedanken voor het aantal doelpunten dat ik heb kunnen maken”, zo verklaarde Mitrovic zelf het succes van dit seizoen. De London Evening Standard noemde de fitheid van Mitrovic een key factor voor zijn ongekende productiviteit. Buiten de club werkt hij samen met een personal trainer, die ook onder meer Reece James en Ruben Loftus-Cheek onder zijn hoede heeft. En waar hij zijn dieptepunt van vorig seizoen in het shirt van Servië beleefde, nam hij bijna exact een jaar later passende revanche. Servië won in november door een laat doelpunt van Mitrovic met 1-2 van Portugal en plaatste zich zo als winnaar van Groep A voor het WK in Qatar.

Nu rijst de vraag welke gevolgen dit seizoen heeft voor de carrière van Mitrovic. Enerzijds wordt er beweerd dat de topscorer aller tijden van de Servische nationale ploeg misschien wel te goed is voor de Championship, maar tekort komt voor de Premier League. Aan de andere kant van het spectrum wordt Mitrovic klaar geacht voor een stap omhoog, mits dat bij een club is die een speelwijze hanteert waarin hij kan floreren. “Ik denk dat hij voor een topclub zou kunnen spelen”, gaf Jokanovic te kennen. “Hij kan in een rol spelen als Romelu Lukaku of Olivier Giroud, maar is geen speler voor een counterploeg. Hij moet in een team spelen dat wedstrijden domineert, zodat hij in het strafschopgebied kan komen. Dat is de sleutel, hij moet in een team spelen dat zijn kwaliteiten benut.”