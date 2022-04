‘Nieuwe shirtsponsor van PSG moet diep in de buidel tasten’

Donderdag, 7 april 2022 om 12:24

Paris Saint-Germain is in gesprek met Qatar Airways om de nieuwe shirtsponsor van de club te worden, zo meldt L’Équipe. De vliegtuigmaatschappij moet de plek overnemen van Accor, dat wil stoppen met het shirtsponsorschap. Qatar Airways is al sinds 2020 verbonden als sponsor aan de Parijzenaren. Om op het shirt van PSG te komen moet Qatar Airways diep in de buidel tasten.

Op dit moment prijkt Accor op de shirts van PSG. De Franse hotelgroep is sinds 2019 te zien op de shirts van de club, maar liet naar verluidt eerder al weten dat het wil stoppen met het shirtsponsorschap. Accor wil nog wel als sponsor verbonden blijven aan de koploper in de Ligue 1, maar wel in een andere vorm voor een aanzienlijk lager bedrag dan dat het nu betaalt. De samenwerking met Accor levert PSG volgens de Franse krant tussen de zestig en zeventig miljoen euro op.

Datzelfde bedrag wil de werkgever van onder anderen Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé ontvangen van een eventuele nieuwe shirtsponsor. Qatar Airways zou het gat kunnen opvullen dat Accor gaat achterlaten. Qatar Airways is eigendom van de staat Qatar, waar ook de eigenaren van PSG vandaan komen. De Parijzenaren zijn sinds 2011 in handen van Qatar Sports Investments, een Qatareese investeringsmaatschappij dat onder leiding van Nasser Al-Khelaïfi de sport- en entertainmentsector in Qatar willen bevorderen.

Qatar Airways is al van verschillende voetbalclubs shirtsponsor geweest. Zo prijkte de vliegtuigmaatschappij eerder op de shirts van onder andere Barcelona, AS Roma, Boca Juniors, Al-Ahli en KAS Eupen. Wanneer het shirtsponsorschap daadwerkelijk doorgang vindt wordt het niet de eerste keer dat een vliegtuigmaatschappij op het shirt van PSG te vinden is. Fly Emirates was sinds 2006 liefst twaalf jaar op het shirt van de club te vinden, totdat PSG wisselde naar een meer lucratief sponsorcontract met huidige shirtsponsor Accor.