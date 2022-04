‘Joch met hindernissen’ imponeert: ‘Dat is onder Arne Slot wel bijgedraaid'

Donderdag, 7 april 2022 om 12:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:06

Lex Schoenmaker is zeer onder de indruk van de ontwikkeling van Luis Sinisterra. De aanvaller van Feyenoord staat dit seizoen in de Conference League al op acht treffers, en kan in het aanstaande tweeluik met Slavia Praag dicht bij het record van Schoenmaker zelf in Europees verband komen: elf. Schoenmaker geniet met volle teugen van de 'complete' Colombiaan, die volgens de oud-aanvaller veel te danken heeft aan twee van zijn laatste drie trainers.

Sinisterra kende een moeizame start bij Feyenoord na zijn komst naar Rotterdam in de zomer van 2018. De vijfvoudig Colombiaans international kwam in zijn debuutseizoen slechts tot een handvol competitiewedstrijden, maar toenmalig trainer Jaap Stam was in 2019 de eerste die het in hem zag zitten. De oefenmeester moest echter al vroeg na zijn aanstelling het veld ruimen. "Maar daarna zette Sinisterra die opwaartse lijn gewoon door en is hij gegroeid naar zijn huidige niveau ", blikt Schoenmaker terug in De Telegraaf.

De vleugelaanvaller stond een groot deel van 2020 aan de kant vanwege een slepende knieblessure, maar vocht zich direct weer terug in de basiself van de Rotterdammers. Met name dit seizoen groeide Sinisterra uit tot absolute uitblinker in de ploeg van Arne Slot. "Vanuit die tegenslag is hij sterker teruggekomen", vindt ook Schoenmaker. De topscorer aller tijden van Feyenoord in Europees verband (negentien goals) kan enorm genieten van Sinisterra, van wie hij zelfs hoopt dat hij zijn eigen record verpulvert. "Heel bijzonder is dat hij zijn snelheid combineert met een hele korte passeeractie. Daardoor kan hij zelfs in een kleine ruimte in een overvol strafschopgebied beslissend zijn. Voor het doel blijft hij rustig. De finesse van het afwerken, dat kan beter", stipt Schoenmaker nog wel aan als verbeterpunt.

De 74-jarige Hagenaar vindt dat de opmars van Sinisterra, die dit seizoen over alle competities op 19 goals en 11 assists staat, alle lof verdient. "Hij (Sinisterra, red.) moest nogal wat hindernissen over. Het publiek zag het niet direct zitten en was nogal vooringenomen. (Voormalig technisch directeur, red.) Martin van Geel haalde hem en je hoorde vaak: ’het zal wel niets zijn’. Die benadering door de buitenwacht van nieuwe spelers bij Feyenoord is onder trainer Slot wel bijgedraaid.”