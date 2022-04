Michel Vorm keert na elf jaar terug bij oude liefde FC Utrecht

Donderdag, 7 april 2022 om 11:17

Michel Vorm keert terug bij FC Utrecht, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De oud-doelman van FC Utrecht, Swansea City en Tottenham Hotspur gaat zich in de Domstad de keeperstrainers ondersteunen bij de ontwikkeling van de keepers van het eerste elftal en Jong FC Utrecht. Vorm - vijftienvoudig Oranje-international - zette in 2020 een punt achter zijn actieve loopbaan en bekleedde in de tussentijd geen officiële functie in de voetballerij.

Vorm was de afgelopen twee jaar actief als mede-eigenaar van barbershop Maesons en verscheen enkele keren als analist in de studio van Ziggo Sport. Nu keert Vorm dus officieel terug bij FC Utrecht, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en tot 2011 onder de lat stond. “Waar Michel na zijn vertrek bij FC Utrecht ook speelde, de band tussen hem en de club is altijd sterk gebleven”, laat technisch directeur Jordy Zuidam namens FC Utrecht weten.

“We hebben al jaren regelmatig contact en Michel stond er nu voor open om de komende periode zijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het keepersgilde van FC Utrecht”, vervolgt Zuidam. “Hij gaat zich in een ondersteunende rol toespitsen op de ontwikkeling van de keepers en aan hen de ervaring overbrengen die hij heeft opgedaan in zijn carrière. Michel weet als geen ander wat er bij presteren op topniveau komt kijken en we zijn blij dat we vanaf nu kunnen beschikken over zijn kennis en kunde.”