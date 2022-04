Tuchel: ‘Ik was geshockeerd toen ik dat zag, iets om ons zorgen over te maken’

Donderdag, 7 april 2022 om 10:58

Thomas Tuchel likt zijn wonden na de nederlaag dat zijn Chelsea op het eigen Stamford Bridge woensdagavond in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League leed tegen Real Madrid (1-3). De manager van Chelsea zoekt in gesprek met GOAL openlijk naar verklaringen voor de nederlaag van zijn ploeg en wijst daarmee onder andere op het drukke speelschema. Tevens steekt de Duitser zijn hand in eigen boezem.

Tuchel heeft niet het idee dat zijn ploeg nog kansrijk is om door te stoten naar de halve finale van de Champions League na het verlies. “Op dit moment heb ik niet dat gevoel, nee. Niet met een optreden zoals dit. We moeten ons eigen niveau terug vinden, ik weet niet waar die is gebleven sinds de interlandperiode van vorige week. De eerste helft was een kopie van de tweede helft tegen Brentford, maar nu in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid”, zo analyseert Tuchel. “We zitten zo ver van ons normale niveau, we kunnen niet verwachten dat we met dit soort optredens resultaten boeken. Nu moeten we ons klaarstomen voor de wedstrijd op zaterdag tegen Southampton en niet bezig zijn met de return tegen Real. Als we zaterdag zo spelen zoals de afgelopen twee wedstrijden gaan we weer verliezen.”

De oefenmeester steekt ook zijn hand in eigen boezem: “Zoals altijd gaat het niet om persoonlijke fouten van spelers, we hebben gefaald als collectief. Daar hoor ik zelf ook bij. Ik heb tactische fouten gemaakt zoals ruimte te laten achter Andreas Christensen in de driemansverdediging. In twee wedstrijden hebben we nu zeven tegendoelpunten gekregen terwijl we niets veranderd hebben aan het systeem, de opstelling of de aanpak. Dat is alarmerend.”

Tuchel zag de ingevallen Romelu Lukaku een enorme kans op de aansluitingstreffer missen. Hij spreekt hierbij van een cruciaal moment in het tweeluik. “Zonder de uitdoelpuntregel is één in plaats van twee doelpunten verschil nog belangrijker. We zouden dan het momentum weer aan onze kant hebben in het tweeluik en misschien kunnen we dan zelfs nog doordrukken voor de gelijkmaker in deze wedstrijd”, zegt de teleurgestelde Tuchel.

De manager gaat openlijk op zoek naar redenen voor de slechte wedstrijden na de internationale pauze: “Ik was best wel geshockeerd toen ik het speelschema voor dit jaar zag. We hebben samen met Liverpool de meeste wedstrijden gespeeld in 2022. Dat is iets om ons zorgen om te maken, we hebben het zichtbaar moeilijk hierdoor.” Tuchel wil niet wijzen naar de commotie rondom eigenaar Roman Abramovich als verklaring voor de slechte resultaten. “Ik accepteer het gedoe rondom de eigenaar niet als een excuus voor ons. Het is tijd voor ons om een einde te maken aan al de tegendoelpunten en de verliespartijen omdat we in een absoluut cruciale periode van het seizoen zitten.”