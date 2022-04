Fabrizio Romano: ‘Dat Manchester United Ten Hag wil, is te danken aan hem’

Donderdag, 7 april 2022 om 09:04

Ralf Rangnick vertolkt een belangrijke rol in de naderende komst van Erik ten Hag naar Manchester United. Fabrizio Romano vertelt in een video op zijn YouTube-kanaal dat de huidige interim-manager van de Engelse grootmacht Ten Hag erg hoog heeft zitten. Tegelijkertijd benadrukt de transfermarktexpert dat er vooralsnog geen sprake is van een akkoord tussen Manchester United en de huidige trainer van Ajax.

ESPN meldde woensdagavond dat Manchester United en Ten Hag zo goed als akkoord waren over een meerjarige verbintenis. Verschillende andere media - onder wie het Algemeen Dagblad - zijn nog voorzichtiger: ondanks positieve gesprekken zou er voorlopig nog geen sprake zijn van een overeenkomst. Volgens de krant heeft Ten Hag geen haast met het geven van zijn jawoord, omdat hij zich wil focussen op de ontknoping van het seizoen met Ajax.

Ook Romano stelt dat er nog geen akkoord is, al benadrukt de transfermarktexpert dat de gesprekken voortvarend verlopen en het inmiddels is aangekomen op details. Zo wordt er gesproken over het budget en de targets voor de zomerse transferwindow. Bovendien is het de vraag hoeveel zeggenschap Ten Hag daarover krijgt. Bij Ajax heeft de oefenmeester inspraak in de transfers, maar de structuur bij Manchester United is anders dan in Amsterdam.

Romano laat weten dat Ralf Rangnick een sleutelrol speelt in de aanstelling van Ten Hag. “Dat Manchester United Ten Hag wil hebben, is te danken aan Rangnick. Hij heeft Ten Hag heel hoog zitten en is ervan overtuigd dat hij de juiste man voor Manchester United is. Rangnick heeft Ten Hag goedgekeurd als kandidaat”, aldus Romano. Rangnick heeft als interim-manager het stokje van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer overgenomen en blijft na dit seizoen als adviseur aan Manchester United verbonden.