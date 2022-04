Ancelotti: ‘Ik zei tegen Benzema: je moet snel zijn, anders kan je niet spelen’

Real Madrid zette woensdagavond een grote stap richting de halve finale van de Champions League door op bezoek bij Chelsea met 1-3 te winnen. Grote uitblinker aan de zijde van de Koninklijke was Karim Benzema, die een hattrick voor zijn rekening nam. Trainer Carlo Ancelotti kan na afloop lachen om het feit dat Benzema bijna Stamford Bridge niet binnenkwam.

“Voor de wedstrijd kon Benzema zijn pasje niet vinden die hij nodig had om het stadion binnen te komen. Ik zei tegen hem: ‘Je moet snel zijn, anders kan je niet spelen’. Gelukkig heeft Karim zijn pasje gevonden”, vertelt Ancelotti aan Amazon Prime. Op beelden is te zien hoe Benzema en Eduardo Camavinga uit de bus kwamen en werden tegengehouden door een beveiliger, die hen aanvankelijk weigerde door te laten zonder pasje. “Hoe ik Benzema zou omschrijven? Ik heb geen woorden. Big Karim, zou ik zeggen.”

“Zijn leiderschap maakt hem anders, hij is nu meer een leider en voelt zich iedere dag steeds belangrijker. Hij wordt beter en beter”, geeft Ancelotti te kennen. Benzema spreekt zelf van een ‘magische avond’. “Net als de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain in Bernabéu. We kwamen hier om te winnen, om te laten zien dat we Real Madrid zijn. Dat is gelukt, we speelden van de eerste tot de laatste minuut erg goed. Ik was het meest blij met de derde goal, omdat ik in de eerste helft nog een grote kans op een derde had gemist.”

Benzema kan door zijn optreden tegen Chelsea rekenen op een lovende tweet van voormalig ploeggenoot Iker Casillas. “K9 is Spiderman. K9 is Wolverine. K9 is de portier van je appartement. K9 is je beste vriend. K9 is je oma. K9 is de president van de Verenigde Staten. K9 is degene met wie je parachute durft te springen. K9 is je beschermengel. K9 is God!”, schrijft de oud-doelman op Twitter. Zijn uiteindelijke opvolger Thibaut Courtois spreekt van een ‘goede overwinning in een stadion waar het altijd moeilijk is om te spelen’.

K9 es Spiderman. K9 es Lobezbo. K9 es ese portero del edificio. K9 es tu mejor amigo. K9 es tu abuela. K9 es el Presidente de EEUU. K9 es ese monitor que te tiras con él en paracaídas. K9 es tú ángel de la guarda. K9 es Dios! @Benzema ???????? — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 6, 2022

“We begonnen goed tegen een team dat heel intens speelt”, zo analyseert Courtois. “We creëerden kansen, raakten de lat, maakten twee doelpunten en lieten na er nog twee te maken. Het was jammer dat we vervolgens een tegendoelpunt moesten incasseren. Ik raakte de bal (inzet van Kai Havertz, red.) wel aan, maar niet genoeg om een doelpunt te voorkomen. We kunnen nu alleen niet denken dat het al voorbij is. Een vroeg doelpunt kan de wedstrijd veranderen, dus we zullen voor onze eigen fans alles moeten geven.”