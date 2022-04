Sneijder schrikt op CL-avond: ‘Totaal onbegrijpelijk dat Barcelona hem wil’

Woensdag, 6 april 2022 om 23:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:59

Wesley Sneijder zag woensdagavond hoe Andreas Christensen door het ijs zakte bij Chelsea. De verdediger kwam er in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid (1-3 verlies) totaal niet aan te pas tegen Karim Benzema, die met een hattrick uitblonk. Sneijder noemt het na afloop onbegrijpelijk dat Barcelona op het punt staat om uitgerekend Christensen binnen te halen.

Barcelona is volgens diverse gerenommeerde media al rond met de 25-jarige Deen, die transfervrij overkomt. "Daar snap ik echt totaal niets van", aldus Sneijder bij RTL 7. "Hij stond het op het wedstrijdformulier, maar we hebben hem niet gezien." Volgens Sneijder lag dat ook aan de tactiek van Thomas Tuchel. "Met drie man achterop blijven staan tegen één spits! Dat is een beetje met poep in de broek voetballen. Tuchel was bang voor de counter, die wilde mensen achterin hebben, maar als je de slag op het middenveld verliest, dan kun je wel bang zijn voor die counter, maar dan komen ze met vijf man op je af gerend."

??????´ ???????????? ?? Wat een heerlijke kopbal van Karim Benzema waarmee hij Real Madrid op voorsprong zet ??#ZiggoSport #UCL #CHERMA pic.twitter.com/OR6sWWy7l4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 6, 2022

"Die drie achterop bleven staan bij Chelsea en daardoor kon Real heel makkelijk opbouwen", aldus de oud-middenvelder. "Benzema zakt sowieso al vaak in en daardoor creëerden ze steeds een extra man op het middenveld. N'Golo Kanté en Jorginho verzopen daardoor in de eerste helft. Doordat ze het balbezit hielden op het middenveld viel ook de eerste goal." Benzema stuurde daarbij Vinícius Júnior diep, die Christensen te snel af was en zag hoe eerstgenoemde zijn voorzet inkopte.

"Chelsea wist niet hoe ze dat moesten oplossen, ook omdat er niemand doordekte", aldus Sneijder. "In de tweede helft deden ze dat overigens wél: ze maakten koppeltjes en Thiago Silva dekte door naar het middenveld, maar toen stond het al 1-3. De wedstrijd was daarmee dood en Real verdedigde daarna geweldig." Die 1-3 viel door een blunder achterin bij Chelsea van Édouard Mendy, die te slap inspeelde op Antonio Rüdiger. Volgens Sneijder valt ook laatstgenoemde voldoende te verwijten. "De keeper maakt de fout, maar Rüdiger stapt ook fout in. Hij moet toch met rechts erin gaan, niet met links? Dan heeft hij zijn lichaam erachter en blokt hij hem gelijk. Dit is waardeloos, kinderlijk." Ook Rüdiger is transfervrij en staat in de belangstelling van Barcelona. "Dat van Christensen snap ik totaal niet, maar Rüdiger nog enigszins", aldus Sneijder.

Is-ie weer! Karim Benzema scoort makkelijk, maar zo eenvoudig krijgt hij ze niet vaak. Wat een fout in de Chelsea-verdediging... De derde voor de Fransman en 1-3 voor Real Madrid. #UCL #CHERMA pic.twitter.com/hSZFIHE6YG — VTBL ? (@vtbl) April 6, 2022

Ook Marco van Basten zag het negatieve aandeel van Rüdiger in de derde tegentreffer. "Hij staat de afgelopen weken nu al een paar keer voor schut", is de analist van mening bij Ziggo Sport. "Hij moet die bal met rechts wegrossen. Dit was een hele slechte oplossing. Natuurlijk gaat de keeper in de fout, maar je moet elkaar helpen bij het voorkomen van fouten. Hij moet die bal tegen Benzema aan schieten."