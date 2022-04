Superieur Villarreal laat Bayern in leven; Danjuma slaat weer toe

Woensdag, 6 april 2022 om 22:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:05

Villarreal heeft voor een daverende verrassing gezorgd in de kwartfinale van de Champions League. De equipe van trainer Unai Emery was Bayern München in het heenduel compleet de baas, maar liet de Duitsers verrassend genoeg in leven: 1-0. Arnaut Danjuma eiste andermaal een hoofdrol voor zich op en nam de enige treffer van de avond voor zijn rekening. Het was voor de Nederlander alweer zijn zesde Champions League-doelpunt namens Villarreal, waardoor hij steviger aan kop gaat op de alltime topscorerslijst in het miljardenbal van de Spaanse club.

Het was pas de tweede keer dat Villarreal en Bayern tegenover elkaar stonden. De eerste keer, in het seizoen 2011/12, kende Bayern weinig moeite met el Submarino Amarillo. Ditmaal was dat anders. Na een ogenschijnlijk sterk begin van de bezoekers nam Villarreal het heft langzaam over. Hetgeen leidde na acht minuten spelen tot de openingsgoal, toen Danjuma een mislukt schot van Dani Parejo achter Manuel Neuer schoot. Het betekende voor de aanvaller alweer zijn zesde Champions League-treffer in dienst van Villarreal, twee meer dan Joseba Llorente, die lange tijd aan kop ging als alltime clubtopscorer in het miljardenbal met vier goals. Bayern was slordig in Estadio de la Cerámica en kwam er in de eerste helft niet aan te pas.

De ploeg van Julian Nagelsmann mocht van geluk spreken dat de schade niet voor rust verder opliep, daar een treffer van Francis Coquelin werd afgekeurd. De middenvelder schoot een voorzet onbedoeld over Neuer, maar deed dat in buitenspelpositie. Bayern zette daar in de eerste helft niks tegenover en wist geen enkel schot op doel te produceren. "Ik denk dat Villarreal op de juiste manier geen respect heeft voor Bayern München. Ze trekken zich niks van hun status aan", concludeerde Marco van Basten in de rust bij Ziggo Sport. Het tweede bedrijf leverde aanzienlijk meer spektakel op. Een schot van Serge Gnabry kon net niet worden verlengd door Thomas Müller, terwijl aan de andere kant Gerard Moreno snoeihard op de paal schoot.

Ook na rust was Villarreal de bovenliggende partij. Danjuma bood Moreno na een uur spelen een opgelegde kans, maar de spits kon ternauwernood worden afgestopt door de inglijdende Alphonso Davies. Enkele minuten later leek Moreno alsnog te scoren, toen Neuer de bal op de middellijn om onverklaarbare reden in de voeten schoot bij de aanvaller. Moreno had het vizier echter niet op scherp en schoot van ruim vijftig meter naast. Ook Danjuma was onnauwkeurig in de afronding. De aanvaller kreeg de bal twintig minuten voor tijd op een presenteerblaadje, maar had te veel tijd nodig om te controleren en zag Davies ingrijpen. Namens Bayern deed Davies iets terug. De verdediger probeerde het uit de tweede lijn na een afgeslagen corner, maar zag zijn poging tot tweemaal geblokt worden.

Ook in de absolute slotfase zorgde Bayern voor het grootste gevaar. Kingsley Coman zag een vlammend schot uit het doel worden gekopt door Pau Torres. In de slotminuut was de Fransman opnieuw gevaarlijk. Ditmaal wist Gerónimo Rulli redding te brengen met een uiterste krachtsinspanning. Het is voor het eerst sinds april 2019 dat Bayern niet weet te scoren in de Champions League. De dertig duels die volgden was de Duitse recordkampioen minimaal eenmaal trefzeker. Volgende week dinsdag staat in de Allianz Arena de return op het programma voor een ticket bij de laatste vier.