Karim Benzema zet ook Chelsea genadeloos opzij met nieuwe hattrick

Woensdag, 6 april 2022 om 22:51 • Jeroen van Poppel

Real Madrid heeft woensdagavond een grote stap gezet richting de laatste vier van de Champions League. Karim Benzema greep andermaal de hoofdrol bij de Koninklijke en zette Chelsea met een nieuwe hattrick aan de kant: 1-3. Het was de tweede hattrick op rij voor de Fransman, die hetzelfde kunstje flikte in de achtste finale tegen Paris Saint-Germain (3-1), en zijn vierde in totaal in het toernooi. Alleen Lionel Messi (8), Cristiano Ronaldo (8) en Robert Lewandowski (5) hebben meer hattricks gemaakt in de Champions League.

Beide coaches konden voorafgaand over een vrijwel volledig fitte selectie beschikken. Hakim Ziyech kreeg andermaal een teleurstelling te verwerken, omdat hij net als in de Champions League-return tegen Lille OSC (1-2 winst) op de bank moest beginnen. Christian Pulisic kreeg voorin bij Chelsea een kans naast de inmiddels vaste spits Kai Havertz. Bij Real verschenen alle grote namen aan de aftrap. Ancelotti, die zelf net op tijd fit was om de wedstrijd vanaf de bank te kunnen bekijken, koos voor Dani Carvajal als rechtsback in plaats van Lucas Vázquez, de enige wijziging ten opzichte van zaterdag tegen Celta de Vigo (1-2 winst).

Wat een heerlijke kopbal van Karim Benzema waarmee hij Real Madrid op voorsprong zet

Chelsea werd in de beginfase overrompeld door Real en kwam aanvankelijk goed weg, toen Vinícius Júnior op de lat vuurde. Even heerlijk opgebouwde aanval, bestaande uit in totaal achttien passes, leidde na 21 minuten tot de openingstreffer. Benzema stuurde Vinícius op links de diepte in en rondde de afgemeten voorzet van de Braziliaan met een perfect geplaatste kopbal af: 0-1. Benzema herhaalde het kunstje binnen drie minuten door ditmaal een precieze voorzet van Luka Modric subtiel op het hoofd te laten vallen en zo in de verre hoek te sturen: 0-2.

Carvajal had het na een half uur nog erger kunnen maken, maar de rechtsback kreeg de bal in kansrijke positie niet voorbij Édouard Mendy. Chelsea zocht in de eindfase van de eerste helft nadrukkelijk de aanval en werd daarvoor beloond met de aansluitingstreffer. Kai Havertz ontsnapte in het drukke strafschopgebied aan de aandacht van Carvajal en kopte een voorzet van Jorginho fraai binnen: 1-2. Benzema miste daarna een enorme kans door met links net naast te tikken. Tuchel besloot in de rust in te grijpen bij Chelsea en bracht Ziyech en Mateo Kovacic in de ploeg voor N'Golo Kanté en Andreas Christensen.

Het goede gevoel dat Chelsea had meegenomen uit de slotfase van de eerste helft was na rust direct verdwenen. Mendy pikte ver uit zijn doel een lange bal op en speelde die dramatisch in op Antonio Rüdiger, waardoor Benzema kon onderscheppen. De Fransman schoof de bal simpel in het lege doel: 1-3. Tuchel bracht ook Romelu Lukaku, die meteen had moeten scoren, maar in compleet vrije positie naast kopte. Reece James zag in de slotfase een gevaarlijk schot van zestien meter moeizaam gekeerd worden door Real-goalie Thibaut Courtois. Gareth Bale mocht in de slotfase invallen, pas zijn zesde optreden dit seizoen voor Real. Ziyech vuurde in blessuretijd een klutsbal gevaarlijk over de kruising.