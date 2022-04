Everton verliest en ziet eerste degradatie sinds 1951 dichterbij komen

Woensdag, 6 april 2022 om 22:40 • Mart Oude Nijeweeme

Burnley heeft de uiterst belangrijke degradatiewedstrijd in de Premier League tegen Everton winnend afgesloten. Nadat the Clarets via een corner als eerste hadden toegeslagen op het eigen Turf Moor, kwam Everton via twee strafschoppen van Richarlison terug in de wedstrijd. In de tweede helft trok Burnley het duel echter naar zich toe via doelpunten van Jay Rodriguez en Maxwel Cornet. Door de zege komt Burnley op 24 punten uit 29 wedstrijden, slechts één punt minder dan nummer zeventien Everton.

Everton wist wat het te doen stond, daar het bij een nederlaag serieus moet vrezen voor degradatie naar de Championship. De ploeg van manager Frank Lampard heeft nog een loodzwaar programma in de Premier League met tegenstanders als Manchester United, Liverpool, Chelsea en Arsenal en moet serieus vrezen voor de eerste degradatie uit het hoogste niveau van Engeland sinds 1951. Bij de bezoekers was Donny van de Beek niet van de partij, hij is nog altijd herstellende van een dijbeenblessure. Anwar El Ghazi begon op de reservebank. Bij Burnley was er een basisplek voor Wout Weghorst. De spits is nog niet heel succesvol sinds zijn komst van VfL Wolfsburg en wist slechts eenmaal te scoren.

Burnley begon goed aan de wedstrijd. De thuisploeg zocht veelvuldig de aanval en zag die instelling al snel beloond worden. Na twaalf minuten krulde Cornet vakkundig richting de tweede paal, waar de attente Nathan Collins de bal tegendraads binnenschoot. Drie minuten later sneed Burnley zichzelf echter lelijk in de vingers. Jongeling Anthony Gordon maakte een goede loopactie in het strafschopgebied, waarna hij werd neergelegd door Ashley Westwood. Arbiter Mike Dean twijfelde niet en wees gedecideerd naar de stip. Richarlison ontfermde zich over het buitenkansje en maakte geen fout. Vijf minuten voor rust kreeg Everton opnieuw een strafschop. Wederom was het Richarlison die achter de bal ging staan: 1-2.

Het was voor het eerst in de historie van de Premier League dat een uitploeg twee strafschoppen wist te benutten in de eerste helft. Tien minuten na rust trok Burnley de stand gelijk. Na uitstekend voorbereidend werk van Charlie Taylor hoefde Rodriguez enkel nog maar tegen de bal te lopen. De comeback was compleet toen de ploeg van Sean Dyche in de slotfase de volle buit greep. Ben Godfrey verwerkte de bal slordig, waarna de voor Weghorst ingevallen Matej Vydra oppikte en het leer bij Cornet bezorgde, die niet aarzelde en Jordan Pickford voor de derde keer kansloos liet: 3-2.