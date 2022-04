Drommel moet opnieuw vrezen voor plek onder de lat bij PSV

Woensdag, 6 april 2022 om 20:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:21

Roger Schmidt sluit niet uit dat donderdagavond in de Conference League-wedstrijd tegen Leicester City een andere doelman onder de lat staat bij PSV. Eerste keus Joël Drommel ging afgelopen zaterdag tegen FC Twente (3-3) een aantal keren opzichtig in de fout en maakt al het hele seizoen geen zekere indruk. Een nieuwe keeperswissel - Schmidt plaatste Drommel al eerder op de bank voor Yvon Mvogo - sluit de Duitser niet uit. Cody Gakpo staat zeer waarschijnlijk wel aan de aftrap.

Drommel beleefde zaterdagavond een rampzalige eerste helft op bezoek bij FC Twente. De doelman van PSV zag er op bezoek bij zijn voormalig werkgever tot drie keer toe niet goed uit. De eerste treffer van Joshua Brenet werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd. Tien minuten later was het alsnog raak en ging Drommel opnieuw niet vrijuit, net als bij de tweede treffer. Het kwam de goalie op een flinke lading kritiek te staan. Schmidt wilde woensdag tijdens de afsluitende persconferentie niets kwijt over wie tegen Leicester de voorkeur krijgt onder de lat.

"Het is altijd een optie om spelers te vervangen, ook als het een keeper betreft", zei Schmidt vanuit het King Power Stadium. "Dat hoort bij het voetbal. Als je keeper rood krijgt of geblesseerd raakt moet je ook wisselen, dat is niks speciaals. We maken er altijd iets groots van, maar je moet de prestaties en de opties binnen je selectie beoordelen. En dan moet je een beslissing nemen. Dat is mijn taak." Het zou niet de eerste keer zijn als Schmidt een keeperswissel doorvoert. In aanloop naar de competitiewedstrijd tegen AZ begin februari werd Drommel eveneens op de bank geposteerd voor Mvogo.

Toen laatstgenoemde vervolgens geen sterke indruk maakte tegen de Alkmaarders, kreeg Drommel zijn plek terug voor de bekerwedstrijd tegen NAC Breda. Een nieuwe keeperswissel zou uiterst pijnlijk en opmerkelijk zijn, daar Mvogo in de zomer in principe terugkeert bij RB Leipzig. De Zwitser wordt voor het tweede seizoen gehuurd van de huidige nummer vier van de Bundesliga. Waar Mvogo vorig seizoen nog de nummer één was tussen de palen, is die rol nu weggelegd voor Drommel. De van FC Twente overgekomen doelman heeft een contract tot medio 2026, maar komt allerminst betrouwbaar over.

Iemand die wel verzekerd lijkt van een basisplek tegen Leicester is Gakpo. De aanvoerder kwam tegen Twente halverwege het duel binnen de lijnen en lijkt fit genoeg om in de kwartfinale van de Conference League aan de aftrap te verschijnen. Gakpo nam PSV tegen Twente bij de hand en drukte met een treffer al snel zijn stempel op het spel. De Oranje-international zag bovendien een treffer worden afgekeurd wegens buitenspel. Gakpo moest twee weken geleden het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten nadat hij geblesseerd was geraakt in de achtste finale tegen FC Kopenhagen.