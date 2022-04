Been heeft twijfels over Strand Larsen; Feyenoord bekijkt goedkopere optie

Woensdag, 6 april 2022 om 19:26 • Laatste update: 19:28

Mario Been vindt het moeilijk om in te schatten of Jörgen Strand Larsen de gedroomde spits voor Feyenoord is. De ex-trainer van de Rotterdammers reageert daarmee op de berichtgeving van ESPN dat de 22-jarige spits van FC Groningen serieus in beeld is in De Kuip. "Ik moet zeggen dat Strand Larsen zich steeds beter gaat ontwikkelen", begint Been tegenover Mounir Boualin van Voetbalzone positief.

Strand Larsen is bezig aan zijn tweede jaar bij FC Groningen en maakte afgelopen zaterdag tegen Ajax (1-2 verlies) zijn twaalfde Eredivisie-doelpunt dit seizoen. "In de eerste helft van het seizoen was het ook niet allemaal even goed, maar het is wel een jongen met potentie", zegt Been, die toch bedenkingen heeft. "Ik vind het moeilijk om in te schalen. Kijk, Feyenoord is een topclub. Elke week heb je daar enorme druk. Ik denk dat je moet kunnen inschalen of dat soort jongens tegen dat soort druk kan. Het zijn jonge spelers, dat gaat altijd met ups en downs, die zijn grillig. Dus ik vind het een moeilijke keuze, maar dat het een jongen met potentie is, dat is wel duidelijk."

Hans Nijland, voormalig algemeen directeur van FC Groningen, zei vorige week dat Strand Larsen mogelijk tien miljoen euro moet kosten. Pierre van Hooijdonk gelooft dan ook niet dat de Noorse spits haalbaar is voor Feyenoord. "De Nederlandse spelers zijn in mijn ogen bijna niet meer bereikbaar voor Feyenoord", aldus Van Hooijdonk. "Joey Veerman, daar moet dan zeven miljoen euro voor betaald worden. Dus ik weet niet wat ze voor Strand Larsen, die naar Italië kon in de winterstop, willen, maar die verkoop je ook niet voor twee miljoen euro. Ik vind het echt een goede spits, maar ik ga niet in de polonaise achter Strand Larsen lopen, omdat hij nu opeens genoemd is. Feyenoord zal zich moeten beraden wat het verstandigst is. Aftikken voor Cyriel Dessers, of kijken of er een betere optie is." Feyenoord kan de Racing Genk gehuurde Dessers voor vier miljoen euro inlijven.

Feyenoord Transfermarkt voegt toe dat ook de naam van Sam Lammers valt in Rotterdam. De 24-jarige spits stapte in de zomer van 2020 voor zeven miljoen euro over van PSV naar Atalanta, maar heeft het in Italië niet kunnen waarmaken. Dit seizoen speelt Lammers op huurbasis voor Eintracht Frankfurt, waar hij zijn aanvankelijke basisplaats gaandeweg het seizoen verloor. De laatste maanden mag Lammers, dit seizoen goed voor 2 goals in 22 officiële duels, hooguit nog in de slotfase invallen. De voormalig Jong Oranje-international ligt hierna nog slechts één jaar vast bij Atalanta, waardoor een transfer zeker bespreekbaar zal zijn.