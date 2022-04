ESPN: Erik ten Hag zo goed als rond met Manchester United

Woensdag, 6 april 2022 om 18:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:24

Erik ten Hag gaat de nieuwe manager van Manchester United worden, melden bronnen aan ESPN Nederland en ESPN Engeland. De 52-jarige trainer van Ajax en de Engelse grootmacht zijn het met elkaar eens geworden over een meerjarige verbintenis. Ten Hag, die eind maart sprak met United, stond op een shortlist met drie andere namen. Uiteindelijk is de keuze dus op de coach van Ajax gevallen.

Ten Hag voerde afgelopen week een positief gesprek met Manchester United over zijn ideeën en plannen, maar ook over het mogelijke budget en de ambities van de club. De 52-jarige oefenmeester was niet de enige kandidaat op Old Trafford. Ook de namen van Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain) en Julen Lopetegui (Sevilla) werden nadrukkelijk genoemd. Daarnaast maakte Luis Enrique, die werkzaam is als bondscoach van Spanje, kans op de baan bij de huidige nummer zeven van de Premier League.

United was sinds het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer in november vorig jaar op zoek naar een vervanger. De Engelse topclub koos voor Ralf Rangnick als tussenpaus en vervolgde ondertussen de zoektocht naar een manager voor de lange termijn. Ten Hag had bij Ajax nog een contract tot volgend jaar zomer, maar dat wordt door United voor twee miljoen euro afgekocht. ESPN meldt dat de strijd uiteindelijk ging tussen Ten Hag en Pochettino, waarbij de keuze dus is gevallen op Ten Hag. De trainer van Ajax is na Louis van Gaal de tweede Nederlander die de verantwoordelijkheid krijgt op Old Trafford.

"De moeilijkheden die Pochettino dit seizoen bij PSG ondervond, in combinatie met de mogelijke kosten om hem te ontslaan van de resterende twaalf maanden van zijn contract in het Parc des Princes, liet United om zowel voetbal- als financiële redenen kiezen voor Ten Hag", schrijft ESPN. United wil naast Ten Hag een assistent-trainer met de nodige ervaring in het Engelse voetbal. Een van de kandidaten voor die functie is Steve McClaren, die tussen 1999 en 2001 eenzelfde rol vervulde. Bovendien hebben Ten Hag en McClaren in het verleden samengewerkt bij FC Twente, toen de rollen waren omgedraaid.

In het seizoen 2008/09 fungeerde Ten Hag als assistent van McClaren bij FC Twente. Ondanks dat de Tukkers een jaar later pas kampioen werden en Ten Hag toen al naar PSV was vertrokken, zei McClaren recent in gesprek met de Daily Telegraph dat die titel nooit zonder het werk van zijn voormalig assistent bereikt had kunnen worden. De zestigjarige Engelsman was in het verleden actief als assistent van Sir Alex Ferguson bij United. McClaren is momenteel nog als adviseur verbonden aan Derby County, een functie die hij eerder ook bij Maccabi Tel Aviv vervulde.

Succescoach

Ten Hag tekende in december 2017 een contract voor tweeënhalf jaar bij Ajax en zag die verbintenis tweemaal verlengd worden. De in Haaksbergen geboren oefenmeester maakte indruk in de Champions League door in het seizoen 2018/19 de halve finale te bereiken en grootmachten Real Madrid en Juventus uit te schakelen. Met Ajax won hij dat seizoen bovendien de treble. Vorig seizoen legde hij met Ajax beslag op de beker en de landstitel en ook dit seizoen zijn de Amsterdammers nog voor die prijzen in de race. Op 17 april is PSV de tegenstander in de finale van de TOTO KNVB Beker. De voorsprong op de Eindhovenaren in de Eredivisie bedraagt vier punten met nog zes duels te gaan.