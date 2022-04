Nagelsmann grapt over transfer van Frenkie de Jong naar Bayern München

Woensdag, 6 april 2022 om 17:48

Julian Nagelsmann heeft in gesprek met Amazon Prime zijn droomaanwinsten bij Bayern München genoemd. De 34-jarige Duitse oefenmeester, die sinds dit seizoen voor de groep van der Rekordmeister staat, zou graag Kylian Mbappé en Frenkie de Jong naar Zuid-Duitsland halen. Op de vraag of de transfers ook daadwerkelijk plaats kunnen vinden antwoordt Nagelsmann echter negatief.

Nagelsmann, die woensdagavond met Bayern op bezoek gaat bij Villareal voor de kwartfinale van de Champions League, hoefde niet lang na te denken toen hem door Amazon Prime gevraagd werd naar zijn ideale aanwinsten voor de club. “Mbappé zou het in elke ploeg goed doen. Ik vind Frenkie de Jong ook een heel goede speler”, antwoordt Nagelsmann al lachend. De trainer maakt echter gelijk aan alle hoop van Bayern-supporters een einde: “Hun haalbaarheid valt buiten onze financiële mogelijkheden.”

Dat Nagelsmann fan is van De Jong werd al eerder duidelijk tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Bayern en Barcelona in december. “Naar mijn idee is De Jong een van de beste middenvelders van de wereld”, aldus Nagelsmann, voordat zijn ploeg Barcelona uitschakelde in de groepsfase van de Champions League. Fabrizio Romano meldde eerder dat Bayern zich in de winterse transferperiode bij Barcelona had gemeld voor De Jong, maar dat de Catalanen der Rekordmeister snel naar de deur wezen.

De Jong speelt een belangrijke rol in de plannen van trainer Xavi en is sinds zijn komst normaal gezien basisspeler bij Barcelona, voor wie hij dit seizoen reeds 37 officiële wedstrijden speelde en nog een contract tot medio 2026 heeft. Nagelsmann verwelkomt komende zomer mogelijk wel een andere Nederlandse middenvelder, daar Bayern volgens BILD een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Ryan Gravenberch. Er wordt echter nog wel onderhandeld met Ajax, daar de Amsterdammers meer willen dan de door Bayern geboden 25 miljoen euro.