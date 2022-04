Barcelona deelt opnieuw slecht nieuws over Memphis Depay

Woensdag, 6 april 2022 om 17:16

Memphis Depay maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie van Barcelona voor de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League. De Catalanen communiceren dat de Oranje-international kampt met een hamstringblessure en derhalve niet zal meereizen naar Duitsland. Vanuit Spanje wordt gemeld dat Depay minimaal twee weken zal moeten toekijken.



Het betekent opnieuw slecht nieuws voor Depay, die sinds december van het vorige kalenderjaar worstelt met blessures. Eerst hield een hamstringblessure hem tussen december en januari vier weken aan de kant. Eenmaal hersteld liep Depay een blessure aan de achillespees op, die hem vervolgens ruim een maand aan de kant hield. In de tussentijd raakte de aanvaller zijn basisplaats kwijt aan de in januari gearriveerde Pierre-Emerick Aubameyang. Bij Oranje had hij afgelopen week wel basisplaatsen in de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland.

Volgens de laatste berichten uit Spanje staat Depay nu twee weken aan de kant, waardoor hij naast het tweeluik met Eintracht Frankfurt ook de uitwedstrijd tegen Levante en het thuisduel met Cádiz vermoedelijk aan zich voorbij moet laten gaan. Overigens is ook Luuk de Jong niet van de partij in Frankfurt: hij ontbrak afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Sevilla (1-0 zege) al wegens een positieve coronatest. Sergiño Dest is afwezig met een blessure, terwijl Frenkie de Jong wel deel uitmaakt van de wedstrijdselectie van Barcelona.