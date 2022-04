Ronald Koeman heeft ‘droomkandidaat’ op het oog voor staf bij Oranje

Woensdag, 6 april 2022 om 16:42

Erwin Koeman moet een van de twee assistenten van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal worden, zo claimt Joep Schreuder. Volgens de journalist van de NOS is het een droom van de nieuwe bondscoach om bij Oranje samen te werken met zijn oudere broer. De broers werkten eerder al op deze manier samen bij Southampton en Everton.

Na de ervaringen aan de zijde van zijn broer in Engeland werkte Erwin Koeman nog als assistent- en interim-trainer bij Fenerbahçe, als bondscoach in Oman en als hoofdtrainer bij Beitar Jeruzalem. Hij liet de Israëlische club in november van het vorige kalenderjaar al na vijf maanden achter zich en zette toen een punt achter zijn carrière als hoofdtrainer. “Ik wilde graag door, maar dat gaat niet vanwege persoonlijke omstandigheden. De tijd is gekomen om te stoppen als trainer”, zo gaf Erwin Koeman destijds te kennen op de website van Beitar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is nu dus de bedoeling dat Erwin Koeman als assistent aan de zijde van zijn broer aan de slag gaat bij het Nederlands elftal. Ronald Koeman neemt vanaf 1 januari 2023 het stokje van Louis van Gaal over bij Oranje en het is nog niet duidelijk hoe de invulling van zijn technische staf er uit gaat zien. Volgens Schreuder wordt er in ieder geval al gesproken met Patrick Lodewijks, die als keeperstrainer de opvolger van Frans Hoek moet worden en eerder in die functie met Koeman samenwerkte bij Feyenoord, Everton en Oranje.

Lodewijks moest na het ontslag van Frank de Boer en de daarmee gepaarde komst van Van Gaal nog plaatsmaken bij Oranje. “Het is een beetje gemeengoed geworden dat als er een nieuwe hoofdcoach komt, er vaak ook wijzigingen in de staf zijn. Dus op het moment dat Louis van Gaal bondscoach werd, wist ik dat de kans groot zou zijn dat ik niet zou kunnen blijven. Teleurstellend natuurlijk”, gaf Lodewijks te kennen tegenover de NOS. "Als je zelf aantoonbaar heel grote fouten hebt gemaakt en daarop wordt afgerekend, is dat makkelijker te accepteren dan dat je weg moet, omdat de hoofdcoach wordt ontslagen.”

Daarmee lijkt in ieder geval Hoek in het kielzog van Van Gaal te gaan vertrekken bij de KNVB. Het lot van de overige leden van de huidige technische staf - Henk Fraser en Danny Blind - is nog onduidelijk. De contracten van de assistenten van Van Gaal lopen eveneens na het WK in Qatar af. De toekomst van Fraser ligt sowieso open, daar hij na dit seizoen vertrekt bij Sparta Rotterdam.