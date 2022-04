Slot doet oproep: ‘Het is ontzettend belangrijk dat het niet weer gebeurt’

Woensdag, 6 april 2022 om 16:09

Arne Slot doet een beroep op de supporters van Feyenoord om donderdag tijdens de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Conference League tegen Slavia Praag geen vuurwerk af te steken. De Rotterdammers kregen tijdens deze Europese campagne al ruim 400.000 euro aan boetes van de UEFA, onder meer voor het afsteken van vuurwerk in het stadion. Slot vreest dat Feyenoord het bij een nieuwe sanctie in een eventuele halve finale zonder (een deel van de) supporters zal moeten stellen.

“Ik ben blij dat je er naar vraagt, want ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat het niet weer gebeurt”, begint Slot voor de camera van Veronica als het onderwerp wordt aangesneden. “We weten als geen ander hoe bijzonder een avond in De Kuip is, al helemaal Europees. Ik kan zelfs een beetje uit mijn eigen ervaring putten, omdat ik bij de laatste kwartfinale tegen PSV (in de UEFA Cup van 2002, red.) aanwezig was. De trainer van de tegenstander (Slavia Praag-trainer Jindrich Trpisovsky, red.) gaf aan dat hij de vorige keer zo onder de indruk was van de sfeer in De Kuip.”

“Ik hoop dat we morgen (donderdag, red.) gaan ervaren dat het nog maar een voorgerechtje was, dat het destijds een groepsfasesfeer was en nu een kwartfinalesfeer”, gaat Slot verder met een verwijzing naar de ontmoeting met Slavia Praag eerder dit seizoen, die in De Kuip met 2-1 gewonnen werd en in Praag in 2-2 eindigde. “Dat staat compleet los van het vuurwerk. Want mochten we doorkomen, hebben we onze supporters keihard nodig in de volgende ronde. Dus ik hoop dat de trainer van de tegenstander gaat vinden dat er een kwartfinalesfeer is in De Kuip, maar dat het niet gepaard gaat met het vuurwerk.”

“Want in dat geval kunnen we ze weleens moeten missen in de halve finale. Dat zou niet alleen voor de supporters, maar ook voor de spelers een extreme teleurstelling kunnen zijn”, waarschuwt de trainer van Feyenoord. De Rotterdammers hebben op dit moment een voorwaardelijke straf staan voor een uitwedstrijd zonder publiek. Er was al even sprake van dat Feyenoord het op bezoek bij Slavia Praag moest stellen zonder meereizende fans, maar uiteindelijk besloot de UEFA de voorwaardelijke straf niet om te zetten in een definitieve sanctie. Wel kreeg Feyenoord naar aanleiding van het tweeluik met Partizan Belgrado in de achtste finale een forse boete en moest de schade aan het stadion van de Servische topclub vergoed worden.

“De spanning valt reuze mee. Ik heb er heel veel zin in. Hopelijk gaan we wéér een leuke wedstrijd spelen in een geweldige sfeer”, zo blikte Slot op de persconferentie vooruit op het treffen met Slavia Praag. “Voor mij is het bijzonder omdat het mijn eerste is als trainer. En voor de spelers ook. Voor de supporters en de club omdat het twintig jaar geleden is. Dan verwacht je dus een magische sfeer. Dat hebben we ook nodig, omdat in Praag het publiek ook vol achter de ploeg staat.”